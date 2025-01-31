Взрывы в Волгограде 31 января — атакованы НПЗ и нефтебазы

Свет от взрыва в Волгограде. Фото: росСМИ

Беспилотники в ночь на пятницу, 31 января, атаковали район нефтеперерабатывающего завода и нефтебазы в Волгограде. Россияне заявляют, что это якобы были украинские дроны.

Об этом сообщает BBC в Telegram.

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По информации местных, беспилотники атаковали район нефтеперерабатывающего завода, теплоэлектростанции и нефтебазы.

"Ужас, аж квартира вся содрогнулась", — писала россиянка в соцсетях.

Она сообщила, что находится в Красноармейском районе, где расположен НПЗ компании "ЛУКОЙЛ Волгограднафтопереработка".

Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод занимает значительную площадь в несколько квадратных километров и расположен в промышленной зоне. Рядом с ним находятся крупная нефтебаза, Волгоградская теплоэлектростанция и ряд других предприятий.

Последствия для российского НПЗ

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил атаку на нефтеперерабатывающий завод. По его словам, там якобы упали обломки дрона.

"В результате падения обломков одного из БпЛА на территории нефтеперерабатывающего завода возник пожар, который был оперативно ликвидирован. Один пострадавший рабочий завода госпитализирован", — заявил Бочаров.

Пост BBC. Фото: скриншот

Пост BBC. Фото: скриншот

Напомним, 30 января в Брянской области раздавались мощные взрывы. В NASA Firms подтвердили пожар вблизи нефтепровода "Дружба".

Также 29 января беспилотники СБУ и ССО поразили нефтеперекачивающую станцию "Андреаполь" и ракетный арсенал ВС РФ в Тверской области.