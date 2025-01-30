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NASA підтвердила пожежі біля нафтопроводу "Дружба" — фото

30 січня 2025 10:09
Анастасія Постоєнко - Редактор
Пожежа на нафтопроводі Дружба — NASA підтвердила займання у Брянській області
Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ
Анастасія Постоєнко - Редактор

За даними сервісу NASA Firms, в Росії у Брянській області справді виникли пожежі поблизу інфраструктури нафтопроводу "Дружба". Полум'я спалахнуло після атаки на нафтову станцію вночі, 30 січня, яка розташована на території регіону.

Про це повідомляє NASA Firms.

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Пожежа біля нафтопроводу "Дружба"

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Знімок пожежі. Фото: NASA
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Точка виникнення пожежі. Фото: NASA
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Орієнтовне виникнення пожежі. Фото: NASA

Неподалік міста Унеча зафіксовано ще одну пожежу, яка, за попередньою інформацією, пов'язана з газовою або нафтовою інфраструктурою.

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Карта пожеж. Фото: скриншот Крымский ветер

За інформацією російських джерел, по розподільній станції нафтопроводу "Транснефть-Дружба" було завдано удару двома ракетами. Попри вибухи та пожежу, повідомлень про постраждалих немає.

Крім того, за ніч російські Telegram-канали повідомили про сім запусків ракет Himars по прикордонних районах РФ, одну з яких було збито в Курській області, поблизу Кореневського району.

Інші російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників, що спричинила пожежу на нафтоперекачувальній станції "Новозибков", яка є частиною нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували нафтопереробну станцію "Андреаполь", яка розташована у Тверській області. Також під атаками опинилась одна з найбільших НПЗ в Росії у Нижньогородській області. 

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