Пожежа на нафтопроводі Дружба — NASA підтвердила займання у Брянській області

Пожежа в Росії. Фото: росЗМІ

За даними сервісу NASA Firms, в Росії у Брянській області справді виникли пожежі поблизу інфраструктури нафтопроводу "Дружба". Полум'я спалахнуло після атаки на нафтову станцію вночі, 30 січня, яка розташована на території регіону.

Про це повідомляє NASA Firms.

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Знімок пожежі. Фото: NASA

Точка виникнення пожежі. Фото: NASA

Орієнтовне виникнення пожежі. Фото: NASA

Неподалік міста Унеча зафіксовано ще одну пожежу, яка, за попередньою інформацією, пов'язана з газовою або нафтовою інфраструктурою.

Карта пожеж. Фото: скриншот Крымский ветер

За інформацією російських джерел, по розподільній станції нафтопроводу "Транснефть-Дружба" було завдано удару двома ракетами. Попри вибухи та пожежу, повідомлень про постраждалих немає.

Крім того, за ніч російські Telegram-канали повідомили про сім запусків ракет Himars по прикордонних районах РФ, одну з яких було збито в Курській області, поблизу Кореневського району.

Інші російські ЗМІ повідомляють про атаку безпілотників, що спричинила пожежу на нафтоперекачувальній станції "Новозибков", яка є частиною нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували нафтопереробну станцію "Андреаполь", яка розташована у Тверській області. Також під атаками опинилась одна з найбільших НПЗ в Росії у Нижньогородській області.