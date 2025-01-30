Пожар на нефтепроводе Дружба — NASA подтвердила возгорание в Брянской области

Пожар в России. Фото: росСМИ

По данным сервиса NASA Firms, в России в Брянской области действительно возникли пожары вблизи инфраструктуры нефтепровода "Дружба". Пламя вспыхнуло ночью 30 января после атаки на нефтяную станцию, которая расположена на территории региона.

Об этом сообщает NASA Firms.

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Снимок пожара. Фото: NASA

Точка возникновения пожара. Фото: NASA

Ориентировочное возникновение пожара. Фото: NASA

Неподалеку города Унеча зафиксирован еще один пожар, который, по предварительной информации, связан с газовой или нефтяной инфраструктурой.

Карта пожаров. Фото: скриншот Крымский ветер

По информации российских источников, по распределительной станции нефтепровода "Транснефть-Дружба" был нанесен удар двумя ракетами. Несмотря на взрывы и пожар, сообщений о пострадавших нет.

Кроме того, за ночь российские Telegram-каналы сообщили о семи запусках ракет Himars по приграничным районам РФ, одна из которых была сбита в Курской области, вблизи Кореневского района.

Другие российские СМИ сообщают об атаке беспилотников, вызвавшей пожар на нефтеперекачивающей станции "Новозыбков", которая является частью нефтепровода "Дружба".

Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали нефтеперерабатывающую станцию "Андреаполь", которая расположена в Тверской области. Также под атаками оказалась одна из крупнейших НПЗ в Нижегородской области России.