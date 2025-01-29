Українські дрони атакували нафтобазу у Кстово — відео та фото пожежі

Пожежа на НПЗ у Кстово. Фото: соцмережі

В ніч на 29 січня українські безпілотники завдали удару по нафтобазі компанії "Лукойл" у місті Кстово Нижегородської області РФ. Атакований нафтопереробний завод був четвертим з найпотужніших в Росії.

Про це повідомили джерела NV у розвідці.

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Зарево від пожежі. Фото: соцмережі

НПЗ, що забезпечував паливом російську армію, зазнав значних пошкоджень унаслідок щонайменше чотирьох влучань.

За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, атакований нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії та здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти щороку.

Він забезпечував виробництво стратегічно важливих для російської армії паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та бітуму.

"Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Важливий для армії РФ", — зазначив Андрій Коваленко.

Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували НПЗ у Саратівській області, Також у Рязані вдалося атакували НПЗ та ТЕЦ. Тим часом аналітики Інституту дослідження війни заявили, що Росія посилить ППО на стратегічно важливих об'єктах.