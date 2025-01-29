Українські дрони атакували нафтобазу у Кстово — відео та фото пожежі

Дрони ГУР вразили нафтобазу "Лукойл" у Нижньогородській області
В ніч на 29 січня українські безпілотники завдали удару по нафтобазі компанії "Лукойл" у місті Кстово Нижегородської області РФ. Атакований нафтопереробний завод був четвертим з найпотужніших в Росії.
Про це повідомили джерела NV у розвідці.
В Росії сталась пожежа на НПЗ в Кстово
НПЗ, що забезпечував паливом російську армію, зазнав значних пошкоджень унаслідок щонайменше чотирьох влучань.
За словами керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка, атакований нафтопереробний завод є одним із найбільших у Росії та здатен переробляти від 15 до 17 мільйонів тонн нафти щороку.
Він забезпечував виробництво стратегічно важливих для російської армії паливно-мастильних матеріалів, зокрема бензину, дизельного пального, авіаційного гасу та бітуму.
"Його можна назвати четвертим за величиною в Росії. Виробляє бензин, дизель, авіаційний гас, бітум. Важливий для армії РФ", — зазначив Андрій Коваленко.
Нагадаємо, нещодавно ЗСУ успішно атакували НПЗ у Саратівській області, Також у Рязані вдалося атакували НПЗ та ТЕЦ. Тим часом аналітики Інституту дослідження війни заявили, що Росія посилить ППО на стратегічно важливих об'єктах.
Читайте Новини.LIVE!