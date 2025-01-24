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У СБУ підтвердили атаку на один з найбільших НПЗ та ТЕЦ в Росії

24 січня 2025 12:33
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Вибухи в Рязані 24 січня — українські дрони СБУ атакували ТЕЦ та нафтобазу
Пожежа на російському об'єкті у Рязані. Фото: скриншот
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Служба безпеки України (СБУ) спільно із Силами спеціальних операцій (ССО) здійснили успішну атаку на один із найбільших нафтопереробних заводів (НПЗ) у Росії. Також дісталось і Рязанській ТЕЦ.

Про це повідомили джерела Новини.LIVE у СБУ в п'ятницю, 24 січня.

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За інформацією джерел, українські дрони цієї ночі атакували потужності Рязанської нафтопереробної компанії. На підприємстві сталося займання щонайменше трьох резервуарів. Також вогонь охопив цех, де розташована установка гідроочистки дизельного палива та авіаційного гасу. Місцеві жителі повідомляли про понад 50 вибухів, зафіксованих у районі НПЗ.

"Цей НПЗ — один з найбільших в рф з потужністю переробки у 17 млн тон нафти на рік", — йдеться у повідомленні.

Крім того, дрони завдали ударів по нафтоперекачувальній станції "Рязань" та Рязанській ТЕЦ.

Джерела в СБУ кажуть, що ці дії є частиною "дронових санкцій" проти російського військово-промислового комплексу та нафтового сектору.

"Робота над послабленням військових спроможностей ворога триватиме і надалі", – додав співрозмовник зі спецслужб.

Нагадаємо, українські військові дедалі частіше атакують об’єкти оборонно-промислового комплексу Росії. У відповідь Кремль посилює захист стратегічних об’єктів у регіонах, які межують з Україною.

Раніше бійці Сил оборони уразили нафтобазу у Воронезькій області РФ та авіаційний завод у Смоленській області.

СБУ НПЗ ТЕЦ Росія безпілотник нафтобаза БпЛА

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