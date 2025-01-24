Взрывы в Рязани 24 января — украинские дроны СБУ атаковали ТЭЦ и нефтебазу

Пожар на российском объекте в Рязани. Фото: скриншот

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Силами специальных операций (ССО) осуществили успешную атаку на один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России. Также досталось и Рязанской ТЭЦ.

Об этом сообщили источники Новини.LIVE в СБУ в пятницу, 24 января.

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Атака на НПЗ и ТЭЦ

По информации источников, украинские дроны этой ночью атаковали мощности Рязанской нефтеперерабатывающей компании. На предприятии произошло возгорание по меньшей мере трех резервуаров. Также огонь охватил цех, где расположена установка гидроочистки дизельного топлива и авиационного керосина. Местные жители сообщали о более 50 взрывов, зафиксированных в районе НПЗ.

"Этот НПЗ — один из крупнейших в рф с мощностью переработки в 17 млн тонн нефти в год", — говорится в сообщении.

Кроме того, дроны нанесли удары по нефтеперекачивающей станции "Рязань" и Рязанской ТЭЦ.

Источники в СБУ говорят, что эти действия являются частью "дроновых санкций" против российского военно-промышленного комплекса и нефтяного сектора.

"Работа над ослаблением военных возможностей врага будет продолжаться и в дальнейшем", — добавил собеседник из спецслужб.

Напомним, украинские военные все чаще атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса России. В ответ Кремль усиливает защиту стратегических объектов в регионах, граничащих с Украиной.

Ранее бойцы Сил обороны поразили нефтебазу в Воронежской области РФ и авиационный завод в Смоленской области.