Украинские дроны атаковали нефтебазу в Кстово — видео и фото пожара

Дроны ГУР поразили нефтебазу "Лукойл" в Нижегородской области
В ночь на 29 января украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Атакованный нефтеперерабатывающий завод был четвертым из самых мощных в России.
Об этом сообщили источники NV в разведке.
В России произошел пожар на НПЗ в Кстово
НПЗ, обеспечивавший топливом российскую армию, получил значительные повреждения в результате по меньшей мере четырех попаданий.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атакованный нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать от 15 до 17 миллионов тонн нефти ежегодно.
По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атакованный нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать от 15 до 17 миллионов тонн нефти ежегодно.
Он обеспечивал производство стратегически важных для российской армии горюче-смазочных материалов, в частности бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и битума.
"Его можно назвать четвертым по величине в России. Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии РФ", — отметил Андрей Коваленко.
Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали НПЗ в Саратовской области. Также в Рязани удалось атаковать НПЗ и ТЭЦ. Тем временем аналитики Института исследования войны заявили, что Россия усилит ПВО на стратегически важных объектах.
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