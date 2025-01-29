Украинские дроны атаковали нефтебазу в Кстово — видео и фото пожара

Пожар на НПЗ в Кстово. Фото: соцсети

В ночь на 29 января украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе компании "Лукойл" в городе Кстово Нижегородской области РФ. Атакованный нефтеперерабатывающий завод был четвертым из самых мощных в России.

Об этом сообщили источники NV в разведке.

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Зарево от пожара. Фото: соцсети

НПЗ, обеспечивавший топливом российскую армию, получил значительные повреждения в результате по меньшей мере четырех попаданий.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атакованный нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать от 15 до 17 миллионов тонн нефти ежегодно.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, атакованный нефтеперерабатывающий завод является одним из крупнейших в России и способен перерабатывать от 15 до 17 миллионов тонн нефти ежегодно.

Он обеспечивал производство стратегически важных для российской армии горюче-смазочных материалов, в частности бензина, дизельного топлива, авиационного керосина и битума.

"Его можно назвать четвертым по величине в России. Производит бензин, дизель, авиационный керосин, битум. Важен для армии РФ", — отметил Андрей Коваленко.

Напомним, недавно ВСУ успешно атаковали НПЗ в Саратовской области. Также в Рязани удалось атаковать НПЗ и ТЭЦ. Тем временем аналитики Института исследования войны заявили, что Россия усилит ПВО на стратегически важных объектах.