Взрывы в Москве 3 февраля — в элитном ЖК есть погибшие и раненые

В Москве убит криминальный авторитет из Донбасса, — росСМИ
В элитном жилом комплексе Москвы 3 февраля прогремели мощные взрывы. Пять человек получили ранения, еще один погиб. Пропагандисты предполагают, что это президент Федерации бокса так называемой "ДНР".
Об этом сообщают росСМИ.
Взрывы в Москве 3 февраля
Обновлено 10:40. РосСМИ заявили, что Саркисян не погиб, а получил тяжелое ранение в результате взрыва в ЖК.
Утром, 3 февраля, в элитном московском ЖК "Алые Паруса" произошел взрыв. Российские паблики сообщают, что якобы взорвалась граната.
Незадолго стало известно, что погиб один человек, а еще пятеро получили ранения в результате взрыва.
Российские пропагандисты заявили, что от взрыва в Москве мог погибнуть Армен Саркисян, более известный как "Армен Горловский".
Как известно, он президент Федерации бокса так называемой ДНР и основатель батальона "Арбат".
Что известно о Саркисяне
Украинские правоохранители в декабре 2024 года сообщили о подозрении Саркисяну и двум его заместителям в сотрудничестве с российскими оккупантами.
"Удалось задокументировать новые преступления Армена Саркисяна — криминального авторитета из Донецкой области, который скрывается на временно оккупированной части региона и сотрудничает с ФСБ. Мужчина известен, как Армен Горловский, он входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с мая 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева", — рассказали в СБУ.
Отмечается, что после начала полномасштабной войны Саркисян получил задание от ФСБ — создать новое вооруженное формирование для войны об Украине. Так и возник батальон "Арбат". По данным правоохранителей, основу этого формирования составляют рецидивисты, которые осуждены за убийства и другие тяжкие преступления.
Сначала "Арбат" воевал на Торецком направлении, а затем оккупационное формирование перебросили в Курскую область.
О подозрении мужчине сообщили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ;
- пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, 3 февраля БпЛА атаковали газоперерабатывающий завод в российской Астрахани. По данным ЦПД, это один из ключевых энергетических объектов России.
Кроме того, 31 января дроны ударили по району НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод занимает значительную площадь в несколько квадратных километров и расположен в промышленной зоне.
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