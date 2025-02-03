Взрывы в Москве 3 февраля — в элитном ЖК есть погибшие и раненые

Последствия взрыва в Москве. Фото: росСМИ

В элитном жилом комплексе Москвы 3 февраля прогремели мощные взрывы. Пять человек получили ранения, еще один погиб. Пропагандисты предполагают, что это президент Федерации бокса так называемой "ДНР".

Об этом сообщают росСМИ.

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Взрывы в Москве 3 февраля

Обновлено 10:40. РосСМИ заявили, что Саркисян не погиб, а получил тяжелое ранение в результате взрыва в ЖК.

Утром, 3 февраля, в элитном московском ЖК "Алые Паруса" произошел взрыв. Российские паблики сообщают, что якобы взорвалась граната.

Незадолго стало известно, что погиб один человек, а еще пятеро получили ранения в результате взрыва.

Российские пропагандисты заявили, что от взрыва в Москве мог погибнуть Армен Саркисян, более известный как "Армен Горловский".

Армен Саркисян. Фото: росСМИ

Сообщения в российских пабликах после взрыва в ЖК. Фото: скриншот

Как известно, он президент Федерации бокса так называемой ДНР и основатель батальона "Арбат".

Что известно о Саркисяне

Украинские правоохранители в декабре 2024 года сообщили о подозрении Саркисяну и двум его заместителям в сотрудничестве с российскими оккупантами.

"Удалось задокументировать новые преступления Армена Саркисяна — криминального авторитета из Донецкой области, который скрывается на временно оккупированной части региона и сотрудничает с ФСБ. Мужчина известен, как Армен Горловский, он входит в близкое окружение президента-беглеца Виктора Януковича и с мая 2014 года находится в международном розыске за организацию убийств в центре Киева", — рассказали в СБУ.

Отмечается, что после начала полномасштабной войны Саркисян получил задание от ФСБ — создать новое вооруженное формирование для войны об Украине. Так и возник батальон "Арбат". По данным правоохранителей, основу этого формирования составляют рецидивисты, которые осуждены за убийства и другие тяжкие преступления.

Сначала "Арбат" воевал на Торецком направлении, а затем оккупационное формирование перебросили в Курскую область.

О подозрении мужчине сообщили по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ;

пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, 3 февраля БпЛА атаковали газоперерабатывающий завод в российской Астрахани. По данным ЦПД, это один из ключевых энергетических объектов России.

Кроме того, 31 января дроны ударили по району НПЗ и нефтебазы в Волгограде. Известно, что этот нефтеперерабатывающий завод занимает значительную площадь в несколько квадратных километров и расположен в промышленной зоне.