Армен Саркісян — що відомо про колаборанта, якого підірвали у Москві

Армен Саркісян. Фото: росЗМІ

У Москві зранку 3 лютого стався вибух в елітному житловому комплексі. За даними росЗМІ, Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, дістав важкі поранення і помер у лікарні.

Новини.LIVE з'ясували усе, що відомо про Армена Саркісяна.

Читайте також:

Що відомо про Армена Саркісяна

Армен Саркісіян очолював Федерацію боксу так званої ДНР та є засновником батальйону окупантів "Арбат", основу якого складають рецидивісти, засуджені за вбивства та інші тяжкі злочини.

З 2023 року ворожий батальйон став частиною міжнародної бригади "Пятнашка" і офіційно входить до складу Міноборони РФ з 2023 року. Спершу бойовики брали участь у бойових діях на Торецькому напрямку, а зараз перебувають у Курській області. Для того, аби вербувати в'язнів, ФСБ призначила Саркісяна "смотрящим" за тюрмами на тимчасово окупованій території Донецької області.

"Упродовж двох років Саркісян та двоє його поплічників відвідували різні ділянки фронту. Зокрема, їздили на позиції ЗС РФ в Новобахмутівку і Очеретине Покровського району, Олександрівку Волноваського району, міста Мар’їнка та Авдіївка. Дізнавшись про потреби підрозділів, засновник батальйону через своїх знайомих в окупаційній адміністрації вирішував питання з придбання визначених ресурсів", — розповіли в Донецькій обласній прокуратурі.

Також відомо, що СБУ повідомила Саркісяну за декількома статтями Кримінального кодексу України:

добровільна участь в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, чи надання таким формуванням допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ;

пособництво державі-агресору, вчинене організованою групою осіб за попередньою змовою.

Крім того, за часів Віктора Януковича він очолював силове крило Юрія Іванющенка і був причетний до підвезення "тітушок" до Києва під час Революції Гідності на Майдані.

Нагадаємо, зранку 3 лютого у Москві підірвали кримінального авторитета з Донбасу. Також відомо, що п'ятеро осіб отримали поранення.

Крім того, цієї ночі українські дрони атакували Астраханський газопереробний завод на території Росії. В СБУ розкрили деталі.