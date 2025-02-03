Армен Саркисян — что известно о коллаборанте, которого подорвали в Москве

Армен Саркисян. Фото: росСМИ

В Москве утром 3 февраля произошел взрыв в элитном жилом комплексе. По данным росСМИ, Армен Саркисян, известный также как Армен Горловский, получил тяжелые ранения и умер в больнице.

Новини.LIVE выяснили все, что известно об Армене Саркисяне.

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Что известно об Армене Саркисяне

Армен Саркисян возглавлял Федерацию бокса так называемой ДНР и является основателем батальона оккупантов "Арбат", основу которого составляют рецидивисты, осужденные за убийства и другие тяжкие преступления.

С 2023 года вражеский батальон стал частью международной бригады "Пятнашка" и официально входит в состав Минобороны РФ с 2023 года. Сначала боевики участвовали в боевых действиях на Торецком направлении, а сейчас находятся в Курской области. Для того, чтобы вербовать заключенных, ФСБ назначила Саркисяна "смотрящим" за тюрьмами на временно оккупированной территории Донецкой области.

"В течение двух лет Саркисян и двое его приспешников посещали различные участки фронта. В частности, ездили на позиции ВС РФ в Новобахмутовку и Очеретино Покровского района, Александровку Волновахского района, города Марьинка и Авдеевка. Узнав о потребностях подразделений, основатель батальона через своих знакомых в оккупационной администрации решал вопросы по приобретению определенных ресурсов", — рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Также известно, что СБУ сообщила Саркисяну по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

добровольное участие в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, или предоставление таким формированием помощи в ведении боевых действий против ВСУ;

пособничество государству-агрессору, совершенное организованной группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, во времена Виктора Януковича он возглавлял силовое крыло Юрия Иванющенко и был причастен к подвозу "титушек" в Киев во время Революции Достоинства на Майдане.

Напомним, утром 3 февраля в Москве взорвали криминального авторитета из Донбасса. Также известно, что пять человек получили ранения.

Кроме того, этой ночью украинские дроны атаковали Астраханский газоперерабатывающий завод на территории России. В СБУ раскрыли детали.