В НАТО підтвердили наміри Росії вбити відомого виробника зброї — ЗМІ

Керівник німецької компанії Rheinmetall Армін Паппергер. Фото: Reuters

Високопоставлений чиновник НАТО підтвердив, що в росіян була ціль вбити Арміна Паппергера. Він є керівником німецької компанії Rheinmetall, яка, зокрема, виробляє та ремонтує танки Leopard.

Про це повідомило видання Politico у вівторок, 28 січня.

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Як зазначає видання, заступник помічника генерального секретаря НАТО з питань інновацій, гібридних і кібернетичних питань Джеймс Аппатурай повідомив, що Росія мала наміри вбити керівників оборонної промисловості по всій Європі. Зокрема, йшлося й про Арміна Паппергера.

Змову розкрили розвідки США та Німеччини. Про наміри РФ говорили ЗМІ ще в липні 2024 року. Але офіційно в НАТО таку інформацію підтвердили вперше лише зараз.

"Ми бачили випадки диверсій, які відбувалися в країнах НАТО протягом останніх кількох років, під якими я маю на увазі сходження потягів з рейок, акти підпалів, напади на власність політиків, змови з метою вбивства лідерів галузі, керівника Rheinmetall", — цитує видання слова Аппатурайя.

Він додав, що Росія робить все, аби створити занепокоєння та підірвати підтримку України. Саме тому, переконаний Аппатурай, настав час Європі переходити до "мислення воєнного часу".

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц зробив заяву щодо витрати НАТО на оборону. Він переконаний, що фінансування необхідно терміново збільшувати.

Нещодавно був пошкоджений підводний волоконно-оптичний кабель між Латвією та Швецією. ЗМІ повідомляли, що це була диверсія. НАТО розгорнуло патрульні кораблі в цьому районі й розпочало розслідування.