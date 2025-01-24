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В МЗС лайливо відреагували на вимогу РФ не брати Україну в НАТО

24 січня 2025 18:06
Ольга Антоновська - редактор
РФ вимагає не брати Україну в НАТО — в МЗС відреагували
Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Фото: МЗС
Ольга Антоновська - редактор

Росія висунула ультиматум щодо припинення війни в Україні. РФ вимагає скасування обіцянки НАТО в Бухаресті щодо вступу України до Альянсу. В МЗС України відреагували на висунуті умови росіян.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий опублікував пост щодо цього в соцмережі X в п'ятницю, 24 січня.

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"О чорт, союзник Північної Кореї висуває ультиматуми НАТО. Повна фігня. Москва тут не має права голосу", — написав Тихий.

Він також додав, що РФ розв'язала й веде агресивну війну, а окупаційні війська знаходяться в Україні та інших країнах Європи. Саме тому Росія не може ставити такі умови.

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Допис Георгія Тихого. Фото: скриншот

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову наголосив на тому, що країни НАТО повинні збільшити оборонні витрати до 5% від ВВП. Він переконаний, що це буде справедливо.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте припустив, що якщо програш України у війні обійдеться Альянсу дорожче, ніж збільшення витрат на підтримку. Рютте також додав, що НАТО — гарантія безпеки для України.

НАТО Україна Альянс війна в Україні Росія

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