РФ требует не брать Украину в НАТО — в МИД отреагировали

Спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий. Фото: МИД

Россия выдвинула ультиматум по прекращению войны в Украине. РФ требует отмены обещания НАТО в Бухаресте относительно вступления Украины в Альянс. В МИД Украины отреагировали на выдвинутые условия россиян.

Специалист Министерства иностранных дел Георгий Тихий опубликовал пост по этому поводу в соцсети X в пятницу, 24 января.

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"О черт, союзник Северной Кореи выдвигает ультиматумы НАТО. Полная фигня. Москва здесь не имеет права голоса", — написал Тихий.

Он также добавил, что РФ развязала и ведет агрессивную войну, а оккупационные войска находятся в Украине и других странах Европы. Именно поэтому Россия не может ставить такие условия.

Пост Георгия Тихого. Фото: скриншот

Напомним, президент США Дональд Трамп вновь подчеркнул, что страны НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Он убежден, что это будет справедливо.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предположил, что если проигрыш Украины в войне обойдется Альянсу дороже, чем увеличение расходов на поддержку. Рютте также добавил, что НАТО — гарантия безопасности для Украины.