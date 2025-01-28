В НАТО подтвердили намерения России убить известного производителя оружия — СМИ

Руководитель немецкой компании Rheinmetall Армин Паппергер. Фото: Reuters

Высокопоставленный чиновник НАТО подтвердил, что у россиян была цель убить Армина Паппергера. Он является руководителем немецкой компании Rheinmetall, которая, в частности, производит и ремонтирует танки Leopard.

Об этом сообщило издание Politico во вторник, 28 января.

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Как отмечает издание, заместитель помощника генерального секретаря НАТО по вопросам инноваций, гибридных и кибернетических вопросов Джеймс Аппатурай сообщил, что Россия намеревалась убить руководителей оборонной промышленности по всей Европе. В частности, речь шла и об Армине Паппергере. Заговор раскрыли разведки США и Германии.

О намерениях РФ говорили СМИ еще в июле 2024 года. Но официально в НАТО такую информацию подтвердили впервые только сейчас.

"Мы видели случаи диверсий, которые происходили в странах НАТО в течение последних нескольких лет, под которыми я имею в виду схождение поездов с рельсов, акты поджогов, нападения на собственность политиков, заговоры с целью убийства лидеров отрасли, руководителя Rheinmetall", — цитирует издание слова Аппатурайя.

Он добавил, что Россия делает все, чтобы создать беспокойство и подорвать поддержку Украины. Именно поэтому, убежден Аппатурай, пришло время Европе переходить к "мышлению военного времени".

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц сделал заявление относительно расходов НАТО на оборону. Он убежден, что финансирование необходимо срочно увеличивать.

Недавно был поврежден подводный волоконно-оптический кабель между Латвией и Швецией. СМИ сообщали, что это была диверсия. НАТО развернуло патрульные корабли в этом районе и начало расследование.