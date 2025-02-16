Тайное подразделение России совершает диверсии в Европе — WSJ

Владимир Путин. Фото: Reuters

Спецслужбы Кремля организовали новое тайное подразделение. Оно нацелено на Запад и проводит тайные атаки по всей Европе и других странах.

Об этом пишет The Wall Street Journal в субботу, 15 февраля.

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Тайное подразделение российских спецслужб

Как отмечает издание, тайное подразделение известно под названием "Департамент специальных задач". Оно базируется в штабе российской военной разведки. Подразделение уже занималось попытками убийств, диверсиями и заговором касательно установки зажигательных устройств в самолеты. Именно этот департамент попытался убить исполнительного директора немецкого производителя оружия.

Департамент создали в 2023 году. Это стало ответом Москвы и поддержку Украины Западом. Как отметили изданию официальные лица, Кремль считает Запад соучастником нападений Украины на Россию. Речь идет, в частности, об убийствах высокопоставленных чиновников в Москве и удары Украины по РФ с использованием западных ракет большой дальности.

Западная разведка считает, что российский департамент имеет по крайней мере три широкие задачи: осуществление убийств и диверсий за рубежом, проникновение в западные компании и университеты, вербовка и обучение иностранных агентов. Кроме того, это подразделение руководит элитным центром специальных операций, известным как "Сенеж", где Россия тренирует часть своих спецназовцев.

Напомним, в НАТО ранее подтвердили попытку покушения на Армина Паппергера. Чиновник руководит немецкой компанией по производству оружия Rheinmetall.

В Москве взорвали главу федерации бокса "ДНР" и криминального авторитета Армена Саркисяна. Это произошло в элитном жилом комплексе.