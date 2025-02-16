Парамедик Долидзе заявила, что цивилизованный мир не оставит Украину после войны

Парамедик Ксения Долидзе с позывным "Буря". Фото: скриншот

Парамедик Ксения Долидзе с позывным "Буря" заявила, что цивилизованный мир пообещал не оставить Украину даже после войны с Россией. По ее словам, международные дипломаты продолжают помогать.

Об этом Ксения Долидзе сказала в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Галине Остаповец на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

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Поддержка Украины

"Цивилизованный мир лично нам, военным, пообещал, что даже после войны никто нас не оставит", — подчеркнула Долидзе.

По ее словам, дипломаты продолжают поддержку в борьбе с российскими оккупантами. Она отметила, что это подтверждается недавними встречами.

"Они очень эмпатично к нашей ситуации относятся и они до сих пор шокированы тем, что такое может в цивилизованном мире случиться. Желают, искренне желают помочь нам вместе это все закончить", — рассказала парамедик.

Известно, что Ксения присоединилась к штурмовой бригаде "Лють". Ранее она была чемпионкой по спринтерскому бегу, тренером по художественной гимнастике и учительницей, а теперь служит парамедиком.

Напомним, лидер Финляндии Александр Стубб выступил с призывом к перевооружению Украины. Он очертил три ключевых этапа, которые должны стать частью процесса завершения войны.

Ранее министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, если Украина примет условия, предложенные Россией, это может привести к потере ее независимости.