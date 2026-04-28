Ціни на пальне в Україні: дизель коштує 88,14 грн за літр

Ціни на АЗС UPG у Києві 27 квітня 2026 року.

Станом на 27 квітня 2026 року середні ціни на пальне в Україні демонструють незначне зростання в окремих сегментах. Найбільше подорожчали преміальні марки бензину, тоді як частина позицій залишилася стабільною. Загалом ринок пального зберігає відносну рівновагу з помірною динамікою змін.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Середні ціни на пальне в Україні 27 квітня

Згідно з оприлюдненими даними, бензин марки А-95 преміум коштує в середньому 76,28 грн за літр, що на 0,54 грн більше, ніж раніше (+0,713%). Звичайний бензин А-95 також трохи подорожчав — до 72,46 грн за літр, додавши 0,02 грн (+0,028%).

Водночас бензин А-92 залишився без змін: його середня ціна становить 67,31 грн за літр, без будь-яких коливань за останній період.

Ціни на дизельне пальне зросли незначно — до 88,14 грн за літр, що на 0,04 грн більше (+0,045%). Натомість автомобільний газ, як і бензин А-92, утримує стабільну позицію: середня ціна становить 48,87 грн за літр без змін.

Таким чином, станом на 27 квітня найбільше подорожчання зафіксовано у сегменті преміального бензину, тоді як інші види пального або зросли мінімально, або залишилися на попередньому рівні.

Середні ціни на пальне на Київщині 27 квітня

У Київській області станом на 27 квітня бензин А-95 преміум у середньому коштує 76,50 грн за літр, що на 0,73 грн більше. Вартість бензину А-95 становить 72,34 грн (+0,29 грн), а А-92 залишився на рівні 67,16 грн за літр. Дизельне пальне подорожчало до 88,22 грн (+0,29 грн), автогаз — до 48,41 грн (+0,11 грн).

Середні ціни на пальне на Харківщині 27 квітня

У Харківській області станом на 27 квітня бензин А-95 преміум у середньому коштує 76,43 грн за літр, що на 0,43 грн більше. Вартість бензину А-95 становить 71,62 грн (+0,07 грн), а А-92 залишився на рівні 67,13 грн за літр. Дизельне пальне подорожчало до 88,09 грн (+0,07 грн), водночас автогаз трохи подешевшав — до 48,49 грн за літр (-0,02 грн).

Середні ціни на пальне на Львівщині 27 квітня

У Львівській області станом на 27 квітня бензин А-95 преміум у середньому коштує 76,42 грн за літр, що на 0,50 грн більше (+0,659%). Вартість бензину А-95 становить 72,45 грн за літр і не змінилася. Бензин А-92 також залишився без змін — 66,90 грн за літр. Дизельне пальне тримається на рівні 88,13 грн за літр без змін, так само як і автомобільний газ, який коштує 49,13 грн за літр.

Новини.LIVE інформували, що раніше повідомлялося, що в Україні існував ризик зростання цін на пальне до понад 100 грн за літр, однак цього вдалося уникнути завдяки діям уряду. Головним завданням залишалося стабільне забезпечення паливом армії, населення та аграріїв без перебоїв. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що ситуація контролюється через державні компанії та взаємодію з мережами АЗС.

Новини.LIVE повідомляли, що Юлія Свириденко також заявляла, що ціни на пальне в Україні мають поступово знижуватися відповідно до тенденцій на світових ринках. Зокрема, державна мережа Укрнафта вже почала зменшувати вартість пального, і за збереження такої динаміки здешевлення стане більш відчутним. Наразі дефіциту пального в країні не спостерігається.