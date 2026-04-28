Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ціни на пальне в Україні: дизель коштує 88,14 грн за літр

Ціни на пальне в Україні: дизель коштує 88,14 грн за літр

Ua ru
Дата публікації: 28 квітня 2026 00:06
Ціни на АЗС UPG у Києві 27 квітня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Станом на 27 квітня 2026 року середні ціни на пальне в Україні демонструють незначне зростання в окремих сегментах. Найбільше подорожчали преміальні марки бензину, тоді як частина позицій залишилася стабільною. Загалом ринок пального зберігає відносну рівновагу з помірною динамікою змін.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну.

Середні ціни на пальне в Україні 27 квітня

Згідно з оприлюдненими даними, бензин марки А-95 преміум коштує в середньому 76,28 грн за літр, що на 0,54 грн більше, ніж раніше (+0,713%). Звичайний бензин А-95 також трохи подорожчав — до 72,46 грн за літр, додавши 0,02 грн (+0,028%).

Водночас бензин А-92 залишився без змін: його середня ціна становить 67,31 грн за літр, без будь-яких коливань за останній період.

Ціни на дизельне пальне зросли незначно — до 88,14 грн за літр, що на 0,04 грн більше (+0,045%). Натомість автомобільний газ, як і бензин А-92, утримує стабільну позицію: середня ціна становить 48,87 грн за літр без змін.

Читайте також:

Таким чином, станом на 27 квітня найбільше подорожчання зафіксовано у сегменті преміального бензину, тоді як інші види пального або зросли мінімально, або залишилися на попередньому рівні.

Середні ціни на пальне на Київщині 27 квітня

У Київській області станом на 27 квітня бензин А-95 преміум у середньому коштує 76,50 грн за літр, що на 0,73 грн більше. Вартість бензину А-95 становить 72,34 грн (+0,29 грн), а А-92 залишився на рівні 67,16 грн за літр. Дизельне пальне подорожчало до 88,22 грн (+0,29 грн), автогаз — до 48,41 грн (+0,11 грн).

null
Скриншот цін на пальне на Київщині/Мінфін

Середні ціни на пальне на Харківщині 27 квітня

У Харківській області станом на 27 квітня бензин А-95 преміум у середньому коштує 76,43 грн за літр, що на 0,43 грн більше. Вартість бензину А-95 становить 71,62 грн (+0,07 грн), а А-92 залишився на рівні 67,13 грн за літр. Дизельне пальне подорожчало до 88,09 грн (+0,07 грн), водночас автогаз трохи подешевшав — до 48,49 грн за літр (-0,02 грн).

null
Скриншот цін на пальне на Харківщині/Мінфін

Середні ціни на пальне на Львівщині 27 квітня

У Львівській області станом на 27 квітня бензин А-95 преміум у середньому коштує 76,42 грн за літр, що на 0,50 грн більше (+0,659%). Вартість бензину А-95 становить 72,45 грн за літр і не змінилася. Бензин А-92 також залишився без змін — 66,90 грн за літр. Дизельне пальне тримається на рівні 88,13 грн за літр без змін, так само як і автомобільний газ, який коштує 49,13 грн за літр.

null
Скриншот цін на пальне на Львівщині/Мінфін

Новини.LIVE інформували, що раніше повідомлялося, що в Україні існував ризик зростання цін на пальне до понад 100 грн за літр, однак цього вдалося уникнути завдяки діям уряду. Головним завданням залишалося стабільне забезпечення паливом армії, населення та аграріїв без перебоїв. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко зазначала, що ситуація контролюється через державні компанії та взаємодію з мережами АЗС.

Новини.LIVE повідомляли, що Юлія Свириденко також заявляла, що ціни на пальне в Україні мають поступово знижуватися відповідно до тенденцій на світових ринках. Зокрема, державна мережа Укрнафта вже почала зменшувати вартість пального, і за збереження такої динаміки здешевлення стане більш відчутним. Наразі дефіциту пального в країні не спостерігається.

ціни на паливо дизпаливо Ціни на пальне
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації