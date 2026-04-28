Цены на топливо в Украине: дизель стоит 88,14 грн за литр

Дата публикации 28 апреля 2026 00:06
Цены на АЗС UPG в Киеве 27 апреля 2026 года. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на 27 апреля 2026 года средние цены на топливо в Украине демонстрируют незначительный рост в отдельных сегментах. Больше всего подорожали премиальные марки бензина, тогда как часть позиций осталась стабильной. В целом рынок топлива сохраняет относительное равновесие с умеренной динамикой изменений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Средние цены на топливо в Украине 27 апреля

Согласно обнародованным данным, бензин марки А-95 премиум стоит в среднем 76,28 грн за литр, что на 0,54 грн больше, чем раньше (+0,713%). Обычный бензин А-95 также немного подорожал — до 72,46 грн за литр, прибавив 0,02 грн (+0,028%).

В то же время бензин А-92 остался без изменений: его средняя цена составляет 67,31 грн за литр, без каких-либо колебаний за последний период.

Цены на дизельное топливо выросли незначительно — до 88,14 грн за литр, что на 0,04 грн больше (+0,045%). Зато автомобильный газ, как и бензин А-92, удерживает стабильную позицию: средняя цена составляет 48,87 грн за литр без изменений.

Таким образом, по состоянию на 27 апреля наибольшее подорожание зафиксировано в сегменте премиального бензина, тогда как другие виды топлива или выросли минимально, или остались на прежнем уровне.

Средние цены на топливо в Киевской области 27 апреля

В Киевской области по состоянию на 27 апреля бензин А-95 премиум в среднем стоит 76,50 грн за литр, что на 0,73 грн больше. Стоимость бензина А-95 составляет 72,34 грн (+0,29 грн), а А-92 остался на уровне 67,16 грн за литр. Дизельное топливо подорожало до 88,22 грн (+0,29 грн), автогаз — до 48,41 грн (+0,11 грн).

Скриншот цен на топливо на Киевщине/Минфин

Средние цены на топливо в Харьковской области 27 апреля

В Харьковской области по состоянию на 27 апреля бензин А-95 премиум в среднем стоит 76,43 грн за литр, что на 0,43 грн больше. Стоимость бензина А-95 составляет 71,62 грн (+0,07 грн), а А-92 остался на уровне 67,13 грн за литр. Дизельное топливо подорожало до 88,09 грн (+0,07 грн), в то же время автогаз немного подешевел — до 48,49 грн за литр (-0,02 грн).

Скриншот цен на топливо на Харьковщине/Минфин

Средние цены на топливо на Львовщине 27 апреля

Во Львовской области по состоянию на 27 апреля бензин А-95 премиум в среднем стоит 76,42 грн за литр, что на 0,50 грн больше (+0,659%). Стоимость бензина А-95 составляет 72,45 грн за литр и не изменилась. Бензин А-92 также остался без изменений — 66,90 грн за литр. Дизельное топливо держится на уровне 88,13 грн за литр без изменений, так же как и автомобильный газ, который стоит 49,13 грн за литр.

Скриншот цен на топливо на Львовщине/Минфин

Новини.LIVE информировали, что ранее сообщалось, что в Украине существовал риск роста цен на топливо до более 100 грн за литр, однако этого удалось избежать благодаря действиям правительства. Главной задачей оставалось стабильное обеспечение топливом армии, населения и аграриев без перебоев. Премьер-министр Юлия Свириденко отмечала, что ситуация контролируется через государственные компании и взаимодействие с сетями АЗС.

Новини.LIVE сообщали, что Юлия Свириденко также заявляла, что цены на топливо в Украине должны постепенно снижаться в соответствии с тенденциями на мировых рынках. В частности, государственная сеть Укрнафта уже начала уменьшать стоимость топлива, и при сохранении такой динамики удешевление станет более ощутимым. Сейчас дефицита топлива в стране не наблюдается.

Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Евтушенко Алина
