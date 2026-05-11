Ціни на пальне у Дніпрі змінилися: А-95 подорожчав до 80,90 грн

Ціни на пальне у Дніпрі на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

У Дніпрі 11 травня 2026 року на великих мережевих АЗС зафіксували чергові зміни вартості пального. Найбільше увагу водіїв привертає подорожчання бензину А-95, тоді як ціни на дизель та автогаз залишаються у різних мережах на суттєво різному рівні.

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на пальне у Дніпрі 11 травня

На автозаправних станціях Дніпра різниця між преміальним та звичайним пальним сягає понад 15 гривень за літр. Найдорожчими традиційно залишаються брендовані бензини Mustang та преміальні види дизеля.

Ціни на пальне на АЗС "Укрнафта" у Дніпрі 11 травня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

На АЗС "Укрнафта" у Дніпрі станом на 11 травня встановили такі ціни:

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

дизельне пальне — 86,90 грн/л;

автогаз — 49,90 грн/л;

преміальний бензин А-95 — 74,90 грн/л.

У порівнянні з іншими мережами міста, на цій АЗС спостерігається одна з найвищих цін на дизельне пальне, тоді як автогаз залишається на середньому рівні ринку.

Читайте також:

Ціни на пальне у Дніпрі на АЗС Parallel. Фото: Новини.LIVE

На АЗС Parallel бензин А-95 продають по 72,99 грн за літр. Дизельне пальне тут коштує 86,99 грн/л, а автогаз — 47,49 грн/л.

У цій мережі ціна на А-95 трохи вища, ніж на "Укрнафті", проте газ тут дешевший більш ніж на дві гривні. Водночас дизель практично зрівнявся у вартості з конкурентами.

Ціни на пальне у Дніпрі на АЗС WOG. Фото: Новини.LIVE

На заправці WOG водіям пропонують одразу кілька видів пального Mustang. Ціни такі:

дизель Mustang+ — 92,90 грн/л;

дизель Євро — 89,90 грн/л;

бензин А-95 Євро 5 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

автогаз — 49,90 грн/л.

Саме на цій АЗС зафіксували найвищі ціни серед представлених мереж. Преміальний бензин Mustang 100 уже наближається до 88 гривень за літр, що суттєво перевищує середню вартість звичайного бензину у Дніпрі.

Загалом у Дніпрі зберігається тенденція до поступового зростання цін на бензин та дизельне пальне, тоді як автогаз поки демонструє відносну стабільність. Найдоступнішим серед основних видів пального залишається саме газ, а найбільше водії платять за преміальні бензини та брендований дизель.

Середні ціни на пальне на Дніпропетровщині 11 травня

Скриншот цін на пальне на Дніпропетровщині 11 травня/Мінфін

Новини.LIVE інформували, що пальне в Україні може подорожчати ще на 4–5 гривень за літр. Експерти паливного ринку пов’язують це зі ситуацією на світовому нафтовому ринку та дисбалансом цін. Водночас вони зазначають, що зростання буде поступовим, а не різким.

Новини.LIVE також писали, що у квітні 2026 року прем'єрка Юлія Свириденко заявила, що ціни на пальне в Україні могли перевищити 100 гривень за літр, однак уряду вдалося стримати подорожчання. За її словами, після паливної кризи 2022 року влада зробила пріоритетом стабільне забезпечення ринку без дефіциту. Вона також наголосила, що держава координує роботу з операторами АЗС.