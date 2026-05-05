Дизельне пальне в Дніпрі продають по 89,90: актуальні ціни на АЗС

Вартість пального на автозаправних станціях Дніпра відрізняється між мережами. Цінники на бензин А-95 у середньому вище позначки у 73–76 гривень, але деякі локальні оператори пропонують аналогічне пальне за суттєво нижчою вартістю.

Вартість палива у Дніпрі 5 травня

Найвищі позиції у ціновому рейтингу посідає мережа ОККО, де вартість літра преміального бензину перевищує 86 гривень, а дизельне пальне наближається до позначки у 94 гривні.

Середній ціновий діапазон представлений мережею UPG, де вартість пального є дещо нижчою, проте все ще залишається у верхньому сегменті ринку.

Водночас на АЗС "Дніпронафта" зафіксовано найбільш демократичні цінники, особливо на стандартні марки бензину та автомобільний газ.

Актуальні ціни на пальне у Дніпрі за результатами моніторингу 5 травня:

АЗС ОККО:

PULLS 100 — 86.90 грн;

PULLS 95 — 79.90 грн;

А-95 Євро — 76.90 грн;

PULLS ДП — 93.90 грн;

ДП Євро — 90.90 грн;

Газ — 49.90 грн.

АЗС UPG:

upg100 — 81.90 грн;

upg95 — 75.90 грн;

А-95 — 73.90 грн;

upg ДП — 89.90 грн;

EURO ДП — 87.90 грн;

Газ — 47.90 грн.

АЗС "Дніпронафта":

95 Euro — 68.99 грн;

95 — 57.99 грн;

ДП Euro — 85.79 грн;

Газ — 47.49 грн.

Попри значну різницю в цінах, усі заправні комплекси працюють у штатному режимі.

