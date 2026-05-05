Дизельне пальне в Дніпрі продають по 89,90: актуальні ціни на АЗС

Дата публікації: 5 травня 2026 14:55
Стела з цінами на пальне в Дніпрі. Фото: Новини.LIVE

Вартість пального на автозаправних станціях Дніпра відрізняється між  мережами. Цінники на бензин А-95 у середньому вище позначки у 73–76 гривень, але деякі локальні оператори пропонують аналогічне пальне за суттєво нижчою вартістю.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Вартість палива у Дніпрі 5 травня

Найвищі позиції у ціновому рейтингу посідає мережа ОККО, де вартість літра преміального бензину перевищує 86 гривень, а дизельне пальне наближається до позначки у 94 гривні.

Середній ціновий діапазон представлений мережею UPG, де вартість пального є дещо нижчою, проте все ще залишається у верхньому сегменті ринку.

Водночас на АЗС "Дніпронафта" зафіксовано найбільш демократичні цінники, особливо на стандартні марки бензину та автомобільний газ.

Актуальні ціни на пальне у Дніпрі за результатами моніторингу 5 травня:

АЗС ОККО:

Ціни на АЗС ОККО 5 травня. Фото: Новини.LIVE
  • PULLS 100 — 86.90 грн;
  • PULLS 95 — 79.90 грн;
  • А-95 Євро — 76.90 грн;
  • PULLS ДП — 93.90 грн;
  • ДП Євро — 90.90 грн;
  • Газ — 49.90 грн.

АЗС UPG:

Вартість палива на АЗС UPG 5 травня. Фото: Новини.LIVE
  • upg100 — 81.90 грн;
  • upg95 — 75.90 грн;
  • А-95 — 73.90 грн;
  • upg ДП — 89.90 грн;
  • EURO ДП — 87.90 грн;
  • Газ — 47.90 грн.

АЗС "Дніпронафта":

Вартість палива на АЗС "Дніпронафта". Фото: Новини.LIVE
  • 95 Euro — 68.99 грн;
  • 95 — 57.99 грн;
  • ДП Euro — 85.79 грн;
  • Газ — 47.49 грн.

Попри значну різницю в цінах, усі заправні комплекси працюють у штатному режимі.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про стрілянину у Дніпрі. У понеділок, 4 травня, чоловік почав стріляти під час перевірки документів працівниками ТЦК.

Також в ефірі Ранок.LIVE експерт пояснив, чому в Україні уже не буде таких же цін на паливо, як до початку нафтової кризи. Існує кілька факторів, які впливають на ціноутворення.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
