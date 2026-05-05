Дизельне пальне в Дніпрі продають по 89,90: актуальні ціни на АЗС
Вартість пального на автозаправних станціях Дніпра відрізняється між мережами. Цінники на бензин А-95 у середньому вище позначки у 73–76 гривень, але деякі локальні оператори пропонують аналогічне пальне за суттєво нижчою вартістю.
Вартість палива у Дніпрі 5 травня
Найвищі позиції у ціновому рейтингу посідає мережа ОККО, де вартість літра преміального бензину перевищує 86 гривень, а дизельне пальне наближається до позначки у 94 гривні.
Середній ціновий діапазон представлений мережею UPG, де вартість пального є дещо нижчою, проте все ще залишається у верхньому сегменті ринку.
Водночас на АЗС "Дніпронафта" зафіксовано найбільш демократичні цінники, особливо на стандартні марки бензину та автомобільний газ.
Актуальні ціни на пальне у Дніпрі за результатами моніторингу 5 травня:
АЗС ОККО:
- PULLS 100 — 86.90 грн;
- PULLS 95 — 79.90 грн;
- А-95 Євро — 76.90 грн;
- PULLS ДП — 93.90 грн;
- ДП Євро — 90.90 грн;
- Газ — 49.90 грн.
АЗС UPG:
- upg100 — 81.90 грн;
- upg95 — 75.90 грн;
- А-95 — 73.90 грн;
- upg ДП — 89.90 грн;
- EURO ДП — 87.90 грн;
- Газ — 47.90 грн.
АЗС "Дніпронафта":
- 95 Euro — 68.99 грн;
- 95 — 57.99 грн;
- ДП Euro — 85.79 грн;
- Газ — 47.49 грн.
Попри значну різницю в цінах, усі заправні комплекси працюють у штатному режимі.
