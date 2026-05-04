Бензину по 60 грн в Україні уже не буде: експерт роз'яснив нюанси

Відвантаження нафтопродуктів. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Дії Антимонопольного комітету України щодо перевірки ситуації на ринку пального не призведуть до зниження цін, оскільки їхнє зростання пов'язане з глобальними факторами. Подорожчання бензину пояснюється світовою кризою, курсом валют і знищенням українських нафтопереробних заводів. Навіть у разі негайного миру на Близькому Сході, вартість літра бензину в Україні не повернеться до колишніх 60 гривень.

Таку позицію висловив спеціаліст з комунікацій Razom We Stand Максим Гардус ексклюзивно в ефірі Ранок.LIVE.

Чому в Україні не скоро подешевшає пальне

Експерт заявив, що, на його думку, перевірки ринку пального, ініційовані Антимонопольним комітетом України, не мають під собою реального підґрунтя і є лише спробою влади продемонструвати бодай якусь реакцію на зростання цін.

"Це суто популістична дія, щоб зробити якийсь меседж в соцмережі та медіа про те, що влада щось робить, щоб збити ціни на бензин. Ціни на бензин зросли, тому що зросли ціни на нафту. Ціни на нафту зросли, тому що є криза в Персійській затоці", — сказав він.

Гардус пояснює, що подорожчання пального в Україні спричинене виключно об'єктивними чинниками. Головною причиною стало зростання світових цін на нафту, яке, своєю чергою, є наслідком кризи в Перській затоці. Оскільки російські атаки дронами та ракетами повністю знищили українські нафтопереробні заводи, Україна стала абсолютно залежною від імпорту нафтопродуктів. До глобального зростання вартості ресурсу додалося подорожчання логістики, зумовлене падінням курсу гривні щодо долара та євро.

Читайте також:

Експерт підкреслив, що цінові рекорди на заправках зараз спостерігаються в усьому світі від Південно-Східної Азії до Європи. Навіть у Сполучених Штатах, які є потужним виробником пального і не залежать від імпорту, бензин суттєво подорожчав.

Говорячи про перспективи здешевлення бензину, Максим Гардус розвіяв надії українців, які очікують повернення до рівня 60 гривень за літр А-95 після закінчення операції США та Ізраїлю проти Ірану. Він запевняє, що навіть за умови негайного укладення миру між Сполученими Штатами та Іраном ціни на нафту не впадуть миттєво і точно не опустяться до довоєнного рівня.

Причиною цього є значні руйнування інфраструктури з усіх боків конфлікту.

"Багато нафтових об'єктів зруйновано в усіх сторонах конфлікту. Це і, власне, свердловини, і порти нафтоперевалочні, і НПЗ, нафтопереробні заводи. Тобто, щоб їх відновити, треба буде деякий час для того, щоб виробництво вийшло на довоєнний рівень. Друге, усі уряди світу, для того, щоб збити ціни в своїх країнах, бо виборці нервують через дорогий бензин, навіть там, де немає виборів, мешканці нервують, витратили всі національні запаси чи суттєву їх частину на те, щоб збити ціни, щоб продавати бензин трохи дешевше і збити спекуляції. Тож, після оголошення миру всі почнуть поповнювати ці запаси. Це теж займе деякий час для того, щоб їх накопичити", — пояснив експерт.

Світові аналітичні центри, зокрема Goldman Sachs та Berkeley, прогнозують лише поступове і плавне зниження вартості нафти після закінчення конфлікту. Найоптимістичніші експерти прогнозують коридор 80-85 доларів, тоді як песимісти вважають, що ціна залишиться на рівні 95-105 доларів.

"Тобто, рахуючи ціну на бензин, буде десь на 10 гривень дешевше, ніж зараз, але точно на 60", — резюмував Максим Гардус.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, як змінилися ціни на паливо в Німеччині. Зокрема, ціни на пальне там значно нижчі та стабільні, ніж в деяких країнах. Причиною такої цінової політики є тимчасове зниження акцизів на пальне.

Також фінансовий аналітик Олексій Кущ в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE пояснив, як може змінитися глобальна економіка на тлі політичних та економічних процесів у світі. Він заявив, що ера нафтодолара минає і сказав, яка валюта може зайняти провідне місце.

Тим часом вартість нафти встановила новий пік і марка Brent піднялася вище позначки 125 доларів за барель. На цьому тлі президент США Дональд Трамп заявив про очікування зниження цін на бензин. За його словами, це пов'язано з позицією Обʼєднані Арабські Емірати в межах ОПЕК.