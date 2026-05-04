Бензина по 60 грн в Украине уже не будет: эксперт разъяснил нюансы

Отгрузка нефтепродуктов. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Действия Антимонопольного комитета Украины по проверке ситуации на рынке топлива не приведут к снижению цен, поскольку их рост связан с глобальными факторами. Подорожание бензина объясняется мировым кризисом, курсом валют и уничтожением украинских нефтеперерабатывающих заводов. Даже в случае немедленного мира на Ближнем Востоке, стоимость литра бензина в Украине не вернется к прежним 60 гривен.

Такую позицию высказал специалист по коммуникациям Razom We Stand Максим Гардус эксклюзивно в эфире Ранок.LIVE.

Почему в Украине не скоро подешевеет топливо

Эксперт заявил, что, по его мнению, проверки рынка топлива, инициированные Антимонопольным комитетом Украины, не имеют под собой реальной почвы и являются лишь попыткой власти продемонстрировать хоть какую-то реакцию на рост цен.

"Это чисто популистское действие, чтобы сделать какой-то месседж в соцсети и медиа о том, что власть что-то делает, чтобы сбить цены на бензин. Цены на бензин выросли, потому что выросли цены на нефть. Цены на нефть выросли, потому что есть кризис в Персидском заливе",- сказал он.

Гардус объясняет, что подорожание топлива в Украине вызвано исключительно объективными факторами. Главной причиной стал рост мировых цен на нефть, который, в свою очередь, является следствием кризиса в Персидском заливе. Поскольку российские атаки дронами и ракетами полностью уничтожили украинские нефтеперерабатывающие заводы, Украина стала абсолютно зависимой от импорта нефтепродуктов. К глобальному росту стоимости ресурса добавилось подорожание логистики, обусловленное падением курса гривны относительно доллара и евро.

Читайте также:

Эксперт подчеркнул, что ценовые рекорды на заправках сейчас наблюдаются во всем мире от Юго-Восточной Азии до Европы. Даже в Соединенных Штатах, которые являются мощным производителем топлива и не зависят от импорта, бензин существенно подорожал.

Говоря о перспективах удешевления бензина, Максим Гардус развеял надежды украинцев, которые ожидают возвращения к уровню 60 гривен за литр А-95 после окончания операции США и Израиля против Ирана. Он уверяет, что даже при условии немедленного заключения мира между Соединенными Штатами и Ираном цены на нефть не упадут мгновенно и точно не опустятся до довоенного уровня.

Причиной этого являются значительные разрушения инфраструктуры со всех сторон конфликта.

"Многие нефтяные объекты разрушены во всех сторонах конфликта. Это и, собственно, скважины, и порты нефтеперевалочные, и НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы. То есть, чтобы их восстановить, нужно будет некоторое время для того, чтобы производство вышло на довоенный уровень. Второе, все правительства мира, для того, чтобы сбить цены в своих странах, потому что избиратели нервничают из-за дорогого бензина, даже там, где нет выборов, жители нервничают, потратили все национальные запасы или существенную их часть на то, чтобы сбить цены, чтобы продавать бензин немного дешевле и сбить спекуляции. Поэтому, после объявления мира все начнут пополнять эти запасы. Это тоже займет некоторое время для того, чтобы их накопить", — пояснил эксперт.

Мировые аналитические центры, в частности Goldman Sachs и Berkeley, прогнозируют лишь постепенное и плавное снижение стоимости нефти после окончания конфликта. Самые оптимистичные эксперты прогнозируют коридор 80-85 долларов, тогда как пессимисты считают, что цена останется на уровне 95-105 долларов.

"То есть, считая цену на бензин, будет где-то на 10 гривен дешевле, чем сейчас, но точно на 60", — резюмировал Максим Гардус.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, как изменились цены на топливо в Германии. В частности, цены на топливо там значительно ниже и стабильнее, чем в некоторых странах. Причиной такой ценовой политики является временное снижение акцизов на топливо.

Также финансовый аналитик Алексей Кущ в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE объяснил, как может измениться глобальная экономика на фоне политических и экономических процессов в мире. Он заявил, что эра нефтедоллара уходит и сказал, какая валюта может занять ведущее место.

Тем временем стоимость нефти установила новый пик и марка Brent поднялась выше отметки 125 долларов за баррель. На этом фоне президент США Дональд Трамп заявил об ожидании снижения цен на бензин. По его словам, это связано с позицией Объединенные Арабские Эмираты в рамках ОПЕК.