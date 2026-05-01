Ера нафтодолара минає: експерт про нову світову систему

Олексій Кущ в ефірі Новини.LIVE.

Ера нафтодолара добігає кінця, а світовий фінансовий порядок уже стоїть на порозі глобального перезавантаження. Замість ямайської системи, яка діяла з сімдесятих років, невдовзі може з'явитися нова модель, заснована на криптодоларі та американських державних облігаціях, тоді як альтернативою намагається стати китайський юань.

Про це розповів фінансовий аналітик Олексій Кущ в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Долар втрачає свої позиції на світовому ринку

Сучасна світова економіка наближається до масштабних змін, які покладуть край монополії нафтодолара. Під час ефіру проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі" фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що нинішня криза міжнародної валютної системи нагадує події 70-х років. Тоді відмова Сполучених Штатів від золотого стандарту призвела до остаточного краху бреттон-вудської угоди, на зміну якій прийшла ямайська фінансова модель. За прогнозами експертів, у найближчі роки ця система також відійде в минуле, поступившись місцем новим інструментам.

Тривалий час американська валюта тотально домінувала на енергетичному ринку завдяки підтримці найбільших експортерів нафти.

"І вона підтримувалася ОПЕК, до речі. Тому що країни ОПЕК за рідкісним винятком, там така країна як Іран, наприклад, не використовували долар, там інші деякі, але більшість країн ОПЕК використовували долар. Це було як правило картелю — використовувати долар", — зазначає Олексій Кущ.

Однак зараз цей стримуючий механізм поступово руйнується. Це стимулює низку країн переходити на альтернативні засоби розрахунку, зокрема формувати концепцію "нафтоюаня". Водночас на міжнародній арені розгортається битва платіжних інфраструктур, де західному SWIFT жорстко протистоять китайські аналоги на кшталт CHIPS.

На тлі цієї боротьби Сполучені Штати вже розробляють власне бачення майбутньої глобальної фінансової архітектури, зміщуючи фокус на цифрові активи.

"Так само зараз йде така своєрідна панахида по нафтодолару, і відповідно після цієї панахиди, після цього процесу, буде перевантажена нова валютна система. Яка вона буде? Американці хочуть, щоб вона базувалася на криптодоларі", — пояснює фінансовий аналітик.

На практиці цей план Вашингтона полягає у використанні стейблкоїнів для генерації стабільного попиту на американські боргові папери.

"Криптодолар, який поєднаний з криптовалютами, це ті самі USDT, для них ідеальна система. Нова криптовалютна система спирається на цифровий такий криптодолар USDT, а система USDT спирається на систему американського державного боргу. Вкладає всі кошти, які йдуть в USDT, вкладає в Treasuries", — підсумував експерт.

