Эра нефтедоллара проходит: эксперт о новой мировой системе

Алексей Кущ в эфире Новости.LIVE. Фото: кадр из видео

Эра нефтедоллара подходит к концу, а мировой финансовый порядок уже стоит на пороге глобальной перезагрузки. Вместо ямайской системы, которая действовала с семидесятых годов, вскоре может появиться новая модель, основанная на криптодолларе и американских государственных облигациях, тогда как альтернативой пытается стать китайский юань.

Об этом рассказал финансовый аналитик Алексей Кущ в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Доллар теряет свои позиции на мировом рынке

Современная мировая экономика приближается к масштабным изменениям, которые положат конец монополии нефтедоллара. Во время эфира проекта Новини.LIVE "Мир на изломе" финансовый аналитик Алексей Кущ заявил, что нынешний кризис международной валютной системы напоминает события 70-х годов. Тогда отказ Соединенных Штатов от золотого стандарта привел к окончательному краху бреттон-вудского соглашения, на смену которому пришла ямайская финансовая модель. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы эта система также отойдет в прошлое, уступив место новым инструментам.

Долгое время американская валюта тотально доминировала на энергетическом рынке благодаря поддержке крупнейших экспортеров нефти.

"И она поддерживалась ОПЕК, кстати. Потому что страны ОПЕК за редким исключением, там такая страна как Иран, например, не использовали доллар, там другие некоторые, но большинство стран ОПЕК использовали доллар. Это было как правило картеля — использовать доллар", — отмечает Алексей Кущ.

Читайте также:

Однако сейчас этот сдерживающий механизм постепенно разрушается. Это стимулирует ряд стран переходить на альтернативные средства расчета, в частности формировать концепцию "нафтоюаня". В то же время на международной арене разворачивается битва платежных инфраструктур, где западному SWIFT жестко противостоят китайские аналоги вроде CHIPS.

На фоне этой борьбы Соединенные Штаты уже разрабатывают собственное видение будущей глобальной финансовой архитектуры, смещая фокус на цифровые активы.

"Так же сейчас идет такая своеобразная панихида по нефтедоллару, и соответственно после этой панихиды, после этого процесса, будет перегружена новая валютная система. Какая она будет? Американцы хотят, чтобы она базировалась на криптодолларе", — объясняет финансовый аналитик.

На практике этот план Вашингтона заключается в использовании стейблкоинов для генерации стабильного спроса на американские долговые бумаги.

"Криптодоллар, который совмещен с криптовалютами, это те же USDT, для них идеальная система. Новая криптовалютная система опирается на цифровой такой криптодоллар USDT, а система USDT опирается на систему американского государственного долга. Вкладывает все средства, которые идут в USDT, вкладывает в Treasuries", — подытожил эксперт.

