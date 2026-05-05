Главная Новости дня Дизельное топливо в Днепре продают по 89,90: актуальные цены на АЗС

Дата публикации 5 мая 2026 14:55
Стела с ценами на топливо в Днепре. Фото: Новости.LIVE

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Днепра отличается между сетями. Ценники на бензин А-95 в среднем выше отметки в 73-76 гривен, но некоторые локальные операторы предлагают аналогичное топливо по существенно более низкой стоимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Стоимость топлива в Днепре 5 мая

Самые высокие позиции в ценовом рейтинге занимает сеть ОККО, где стоимость литра премиального бензина превышает 86 гривен, а дизельное топливо приближается к отметке в 94 гривны.

Средний ценовой диапазон представлен сетью UPG, где стоимость топлива несколько ниже, однако все еще остается в верхнем сегменте рынка.

В то же время на АЗС "Днепронефть" зафиксировано наиболее демократичные ценники, особенно на стандартные марки бензина и автомобильный газ.

Актуальные цены на топливо в Днепре по результатам мониторинга 5 мая:

АЗС ОККО:

Ціни на АЗС в Дніпрі
Цены на АЗС ОККО 5 мая. Фото: Новости.LIVE
  • PULLS 100 — 86.90 грн;
  • PULLS 95 — 79.90 грн;
  • А-95 Евро — 76.90 грн;
  • PULLS ДТ — 93.90 грн;
  • ДТ Евро — 90.90 грн;
  • Газ — 49.90 грн.

АЗС UPG:

Вартість пального в Дніпрі 5 травня
Стоимость топлива на АЗС UPG 5 мая Фото: Новости.LIVE
  • upg100 — 81.90 грн;
  • upg95 — 75.90 грн;
  • А-95 — 73.90 грн;
  • upg ДТ — 89.90 грн;
  • EURO ДТ — 87.90 грн;
  • Газ — 47.90 грн.

АЗС "Днепронефть":

Скільки коштує пальне на АЗС в Дніпрі
Стоимость топлива на АЗС "Днипронафта". Фото: Новости.LIVE
  • 95 Euro — 68.99 грн;
  • 95 — 57.99 грн;
  • ДТ Euro — 85.79 грн;
  • Газ — 47.49 грн.

Несмотря на значительную разницу в ценах, все заправочные комплексы работают в штатном режиме.

Ранее Новини.LIVE сообщали о стрельбе в Днепре. В понедельник, 4 мая, мужчина начал стрелять во время проверки документов работниками ТЦК.

Также в эфире Ранок.LIVE эксперт объяснил, почему в Украине уже не будет таких же цен на топливо, как до начала нефтяного кризиса. Существует несколько факторов, которые влияют на ценообразование.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
