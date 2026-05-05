Дизельное топливо в Днепре продают по 89,90: актуальные цены на АЗС

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Днепра отличается между сетями. Ценники на бензин А-95 в среднем выше отметки в 73-76 гривен, но некоторые локальные операторы предлагают аналогичное топливо по существенно более низкой стоимости.

Стоимость топлива в Днепре 5 мая

Самые высокие позиции в ценовом рейтинге занимает сеть ОККО, где стоимость литра премиального бензина превышает 86 гривен, а дизельное топливо приближается к отметке в 94 гривны.

Средний ценовой диапазон представлен сетью UPG, где стоимость топлива несколько ниже, однако все еще остается в верхнем сегменте рынка.

В то же время на АЗС "Днепронефть" зафиксировано наиболее демократичные ценники, особенно на стандартные марки бензина и автомобильный газ.

Актуальные цены на топливо в Днепре по результатам мониторинга 5 мая:

АЗС ОККО:

PULLS 100 — 86.90 грн;

PULLS 95 — 79.90 грн;

А-95 Евро — 76.90 грн;

PULLS ДТ — 93.90 грн;

ДТ Евро — 90.90 грн;

Газ — 49.90 грн.

АЗС UPG:

upg100 — 81.90 грн;

upg95 — 75.90 грн;

А-95 — 73.90 грн;

upg ДТ — 89.90 грн;

EURO ДТ — 87.90 грн;

Газ — 47.90 грн.

АЗС "Днепронефть":

95 Euro — 68.99 грн;

95 — 57.99 грн;

ДТ Euro — 85.79 грн;

Газ — 47.49 грн.

Несмотря на значительную разницу в ценах, все заправочные комплексы работают в штатном режиме.

Также в эфире Ранок.LIVE эксперт объяснил, почему в Украине уже не будет таких же цен на топливо, как до начала нефтяного кризиса. Существует несколько факторов, которые влияют на ценообразование.