Пальне в Україні може подорожчати ще на 4–5 грн

Дата публікації: 5 травня 2026 17:54
Пальне в Україні може подорожчати ще на 4–5 грн
Одна p українських АЗС. Фото: Новини.LIVE

Пальне в Україні може зрости в ціні ще на 4–5 гривень за літр. Про це попереджають експерти паливного ринку. Причиною називають ситуацію на світовому нафтовому ринку та дисбаланс між оптовими й роздрібними цінами.

Про можливе подорожчання в ефірі День.LIVE заявив директор консалтингової компанії "А-95" та експерт паливного ринку Сергій Куюн у вівторок, 5 травня.

Очікується подорожчання пального в Україні ще на 4-5 грн

Експерт паливного ринку Сергій Куюн зазначив, що подальше зростання цін на пальне є ймовірним, хоча не такими стрімкими темпами, як навесні.

За його словами, нині оптова ціна бензину становить близько 70 грн за літр, тоді як у роздробі — приблизно 72 грн. Він пояснив, що для стабільної роботи ринку нормальна маржа має становити близько 3 грн на літрі, однак зараз вона суттєво нижча.

Через це частина операторів працює з мінімальною або навіть від’ємною прибутковістю. Це, за оцінкою Куюна, створює передумови для подальшого коригування цін у роздрібному сегменті.

"Насправді бачимо, що ціни в Україні зросли абсолютно адекватно з зовнішньої кон'юнктури до найменших дрібниць. Тому повністю продублювали те, що було, те, по чому купували. І, в принципі, це говорить про те, що це надійний індикатор. 

І цей індикатор показує, що найближчим часом, на жаль, ми будемо скоріш за все спостерігати продовження подорожчання пального. В межах 4-5 гривень може відбутися подорожчання. На це вказує і динаміка світових цін, на це вказує і динаміка оптових цін", — пояснив  експерт.

Новини.LIVE інформували, що у Франції суттєво зросли ціни на дизельне пальне — зараз воно коштує близько 2,10 євро за літр. Це значно більше, ніж у січні та грудні, коли ціна становила приблизно 1,60 євро. Подорожчання також торкнулося бензину, який нині коштує до 1,90 євро за літр.

Новини.LIVE також писали, що раніше прем’єрка України Юлія Свириденко заявляла, що ціни на пальне могли б перевищити 100 грн за літр, однак цього вдалося уникнути. За її словами, уряд насамперед працював над тим, щоб не допустити дефіциту пального для ЗСУ, населення та аграріїв. Водночас держава контролює ситуацію на ринку через держкомпанії та співпрацю з операторами АЗС.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Євтушенко Аліна
