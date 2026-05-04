Дизель по 93,90 грн: ціни на пальне в Україні знову зросли

Ціни на АЗС WOG у Києві 4 травня 2026 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

Станом на 4 травня 2026 року в Україні фіксується чергове підвищення цін на пальне. Найбільше подорожчання торкнулося дизельного пального преміумсегменту, яке вже наблизилося до 94 грн за літр. Водночас бензини та автогаз також демонструють поступове зростання вартості.

Про це інформує Новини.LIVE.

Ціни на пальне в Україні 4 травня

На одній з автозаправних станцій мережі WOG, де представлена лінійка пального Mustang, актуальні ціни виглядають так:

ДП (євро) — 90,90 грн/л;

ДП Mustang (преміум дизель) — 93,90 грн/л;

А-95 (євро) — 76,90 грн/л;

А-95 Mustang — 79,90 грн/л;

А-100 Mustang — 86,90 грн/л;

Газ (LPG) — 49,90 грн/л.

Преміальне пальне Mustang традиційно дорожче через покращені характеристики — очищення двигуна, підвищення ефективності згоряння та зменшення витрати. Зокрема, дизель Mustang майже на 3 грн дорожчий за стандартний євро-дизель, що свідчить про стабільний попит на якісніше паливо навіть в умовах високих цін.

Бензин марки А-95 залишається у діапазоні 76–80 грн за літр залежно від класу, тоді як високооктановий А-100 вже наближається до 87 грн. Це вказує на загальну тенденцію здорожчання пального з вищими експлуатаційними характеристиками.

Читайте також:

Автогаз, попри свою відносну дешевизну, також піднявся майже до психологічної позначки у 50 грн за літр. Хоча він і залишається найдоступнішим видом пального, темпи його подорожчання останнім часом прискорилися.

Експерти пов’язують нинішнє зростання цін із кількома факторами: коливанням світових цін на нафту, логістичними витратами, а також сезонним збільшенням попиту. В умовах наближення літнього періоду та активізації перевезень ціни можуть продовжити рух вгору.

Ціни на АЗС "БРСМ-Нафта" у Києві 4 травня 2026 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

На одній з автозаправних станцій мережі "БРСМ-Нафта" зафіксовано такі актуальні ціни:

ДП Euro — 86,79 грн/л;

ДП Euro Plus — 88,99 грн/л;

А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

А-95 Premium+ — 57,99 грн/л;

Газ (LPG) — 47,49 грн/л.

Преміальні види пального, зокрема дизель Euro Plus, традиційно дорожчі через покращені характеристики. Різниця між стандартним дизелем і версією Plus становить понад 2 грн за літр, що свідчить про наявність попиту на якісніше пальне навіть за високих цін.

Бензин А-95 у цій мережі демонструє цікавий розрив у вартості: версія Euro Plus майже на 10 грн дорожча за Premium+, що може пояснюватися різною політикою позиціонування продуктів або акційними пропозиціями. Загалом же бензин утримується в діапазоні близько 60–70 грн за літр, що трохи нижче за преміальні пропозиції на великих мережах АЗС.

Дизельне пальне впевнено тримається в межах 87–89 грн за літр, залишаючись найдорожчим видом серед основних. Така ситуація пояснюється стабільно високим попитом з боку вантажного транспорту та аграрного сектору, особливо напередодні активного сезону польових робіт.

Автогаз залишається найдоступнішим варіантом для водіїв — 47,49 грн/л, однак і він поступово дорожчає. Попри це, різниця з бензином становить понад 20 грн, що й надалі стимулює попит на газобалонне обладнання.

Ціни на АЗС "ОККО" у Києві 4 травня 2026 року. Фото: Дмитро Шеремет/Новини.LIVE

На автозаправній станції мережі OKKO зафіксовано такі актуальні ціни:

ДП Pulls — 93,90 грн/л;

ДП Євро — 90,90 грн/л;

А-95 Pulls — 79,90 грн/л;

А-95 Євро — 76,90 грн/л;

Газ (LPG) — 49,90 грн/л.

Преміальна лінійка Pulls традиційно дорожча за стандартне пальне. Зокрема, дизель Pulls майже на 3 грн перевищує вартість звичайного євро-дизеля, що пояснюється покращеними характеристиками — ефективнішим згорянням, очищенням паливної системи та стабільнішою роботою двигуна. Аналогічна ситуація і з бензином: версія Pulls приблизно на 3 грн дорожча за звичайний А-95 Євро.

Бензин А-95 утримується в діапазоні 76–80 грн за літр, що відповідає загальноринковим тенденціям для великих мереж АЗС. Водночас преміальні варіанти наближаються до позначки у 80 грн, що свідчить про стабільний попит на якісніше пальне навіть попри високу вартість.

Дизельне пальне залишається найдорожчим видом — у межах 90–94 грн за літр. Такий рівень цін пов’язаний із високим попитом з боку логістики та аграрного сектору, особливо в період активних польових робіт.

Автогаз досяг рівня 49,90 грн/л і практично підійшов до психологічної межі у 50 грн. Попри це, він залишається найдоступнішим видом пального, хоча темпи його подорожчання останнім часом також помітні.

Новини.LIVE інформували, що раніше Антимонопольний комітет України звернувся до великих мереж АЗС із вимогою переглянути ціни на пальне та привести їх у відповідність до ринкових коливань. Компанії мали надати обґрунтування вартості пального, спираючись на реальні економічні чинники.

Новини.LIVE також писали, що в Україні розглядалися ризики зростання цін на пальне до понад 100 грн за літр, однак цього вдалося уникнути. Уряд пояснює, що головним завданням було забезпечення стабільних постачань пального для армії, населення та аграрного сектору, а також недопущення дефіциту на ринку завдяки державному регулюванню та співпраці з операторами АЗС.