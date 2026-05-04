Дизель по 93,90 грн: цены на топливо в Украине снова выросли

Цены на АЗС WOG в Киеве 4 мая 2026 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

По состоянию на 4 мая 2026 года в Украине фиксируется очередное повышение цен на топливо. Наибольшее подорожание коснулось дизельного топлива премиум-сегмента, которое уже приблизилось к 94 грн за литр. В то же время бензины и автогаз также демонстрируют постепенный рост стоимости.

Цены на топливо в Украине 4 мая

На одной из автозаправочных станций сети WOG, где представлена линейка топлива Mustang, актуальные цены выглядят так:

ДТ (евро) — 90,90 грн/л;

ДТ Mustang (премиум дизель) — 93,90 грн/л;

А-95 (евро) — 76,90 грн/л;

А-95 Mustang — 79,90 грн/л;

А-100 Mustang — 86,90 грн/л;

Газ (LPG) — 49,90 грн/л.

Премиальное топливо Mustang традиционно дороже из-за улучшенных характеристик — очистки двигателя, повышения эффективности сгорания и уменьшения расхода. В частности, дизель Mustang почти на 3 грн дороже стандартного евро-дизеля, что свидетельствует о стабильном спросе на качественное топливо даже в условиях высоких цен.

Бензин марки А-95 остается в диапазоне 76-80 грн за литр в зависимости от класса, тогда как высокооктановый А-100 уже приближается к 87 грн. Это указывает на общую тенденцию подорожания топлива с более высокими эксплуатационными характеристиками.

Автогаз, несмотря на свою относительную дешевизну, также поднялся почти до психологической отметки в 50 грн за литр. Хотя он и остается самым доступным видом топлива, темпы его подорожания в последнее время ускорились.

Эксперты связывают нынешний рост цен с несколькими факторами: колебанием мировых цен на нефть, логистическими затратами, а также сезонным увеличением спроса. В условиях приближения летнего периода и активизации перевозок цены могут продолжить движение вверх.

Цены на АЗС "БРСМ-Нафта" в Киеве 4 мая 2026 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

На одной из автозаправочных станций сети "БРСМ-Нафта" зафиксированы следующие актуальные цены:

ДТ Euro — 86,79 грн/л;

ДТ Euro Plus — 88,99 грн/л;

А-95 Euro Plus — 69,99 грн/л;

А-95 Premium+ — 57,99 грн/л;

Газ (LPG) — 47,49 грн/л.

Премиальные виды топлива, в частности дизель Euro Plus, традиционно дороже из-за улучшенных характеристик. Разница между стандартным дизелем и версией Plus составляет более 2 грн за литр, что свидетельствует о наличии спроса на качественное топливо даже при высоких ценах.

Бензин А-95 в этой сети демонстрирует интересный разрыв в стоимости: версия Euro Plus почти на 10 грн дороже Premium+, что может объясняться разной политикой позиционирования продуктов или акционными предложениями. В целом же бензин удерживается в диапазоне около 60-70 грн за литр, что немного ниже премиальных предложений на крупных сетях АЗС.

Дизельное топливо уверенно держится в пределах 87-89 грн за литр, оставаясь самым дорогим видом среди основных. Такая ситуация объясняется стабильно высоким спросом со стороны грузового транспорта и аграрного сектора, особенно в преддверии активного сезона полевых работ.

Автогаз остается самым доступным вариантом для водителей — 47,49 грн/л, однако и он постепенно дорожает. Несмотря на это, разница с бензином составляет более 20 грн, что и в дальнейшем стимулирует спрос на газобаллонное оборудование.

Цены на АЗС "ОККО" в Киеве 4 мая 2026 года. Фото: Дмитрий Шеремет/Новини.LIVE

На автозаправочной станции сети OKKO зафиксированы следующие актуальные цены:

ДТ Pulls — 93,90 грн/л;

ДТ Евро — 90,90 грн/л;

А-95 Pulls — 79,90 грн/л;

А-95 Евро — 76,90 грн/л;

Газ (LPG) — 49,90 грн/л.

Премиальная линейка Pulls традиционно дороже стандартного топлива. В частности, дизель Pulls почти на 3 грн превышает стоимость обычного евро-дизеля, что объясняется улучшенными характеристиками — более эффективным сгоранием, очисткой топливной системы и стабильной работой двигателя. Аналогичная ситуация и с бензином: версия Pulls примерно на 3 грн дороже обычного А-95 Евро.

Бензин А-95 удерживается в диапазоне 76-80 грн за литр, что соответствует общерыночным тенденциям для крупных сетей АЗС. В то же время премиальные варианты приближаются к отметке в 80 грн, что свидетельствует о стабильном спросе на качественное топливо даже несмотря на высокую стоимость.

Дизельное топливо остается самым дорогим видом — в пределах 90-94 грн за литр. Такой уровень цен связан с высоким спросом со стороны логистики и аграрного сектора, особенно в период активных полевых работ.

Автогаз достиг уровня 49,90 грн/л и практически подошел к психологической черте в 50 грн. Несмотря на это, он остается самым доступным видом топлива, хотя темпы его подорожания в последнее время также заметны.

Новини.LIVE информировали, что ранее Антимонопольный комитет Украины обратился к крупным сетям АЗС с требованием пересмотреть цены на топливо и привести их в соответствие с рыночными колебаниями. Компании должны были предоставить обоснование стоимости топлива, опираясь на реальные экономические факторы.

Новини.LIVE также писали, что в Украине рассматривались риски роста цен на топливо до более 100 грн за литр, однако этого удалось избежать. Правительство объясняет, что главной задачей было обеспечение стабильных поставок топлива для армии, населения и аграрного сектора, а также недопущение дефицита на рынке благодаря государственному регулированию и сотрудничеству с операторами АЗС.