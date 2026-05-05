Топливо в Украине может подорожать еще на 4-5 грн

Одна из украинских АЗС. Фото: Новини.LIVE

Топливо в Украине может вырасти в цене еще на 4-5 гривен за литр. Об этом предупреждают эксперты топливного рынка. Причиной называют ситуацию на мировом нефтяном рынке и дисбаланс между оптовыми и розничными ценами.

О возможном подорожании в эфире День.LIVE заявил директор консалтинговой компании "А-95" и эксперт топливного рынка Сергей Куюн во вторник, 5 мая.

Ожидается подорожание топлива в Украине еще на 4-5 грн

Эксперт топливного рынка Сергей Куюн отметил, что дальнейший рост цен на топливо является вероятным, хотя не такими стремительными темпами, как весной.

По его словам, сейчас оптовая цена бензина составляет около 70 грн за литр, тогда как в рознице — примерно 72 грн. Он пояснил, что для стабильной работы рынка нормальная маржа должна составлять около 3 грн на литре, однако сейчас она существенно ниже.

Из-за этого часть операторов работает с минимальной или даже отрицательной доходностью. Это, по оценке Куюна, создает предпосылки для дальнейшей корректировки цен в розничном сегменте.

Читайте также:

"На самом деле видим, что цены в Украине выросли абсолютно адекватно внешней конъюнктуре до мелочей. Поэтому полностью продублировали то, что было, то, по чему покупали. И, в принципе, это говорит о том, что это надежный индикатор.

И этот индикатор показывает, что в ближайшее время, к сожалению, мы будем скорее всего наблюдать продолжение подорожания топлива. В пределах 4-5 гривен может произойти подорожание. На это указывает и динамика мировых цен, на это указывает и динамика оптовых цен", — пояснил эксперт.

Новини.LIVE информировали, что во Франции существенно выросли цены на дизельное топливо — сейчас оно стоит около 2,10 евро за литр. Это значительно больше, чем в январе и декабре, когда цена составляла примерно 1,60 евро. Подорожание также коснулось бензина, который сейчас стоит до 1,90 евро за литр.

Новини.LIVE также писали, что ранее премьер Украины Юлия Свириденко заявляла, что цены на топливо могли бы превысить 100 грн за литр, однако этого удалось избежать. По ее словам, правительство в первую очередь работало над тем, чтобы не допустить дефицита топлива для ВСУ, населения и аграриев. В то же время государство контролирует ситуацию на рынке через госкомпании и сотрудничество с операторами АЗС.