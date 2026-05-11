Цены на топливо в Днепре изменились: А-95 подорожал до 80,90 грн

В Днепре 11 мая 2026 года на крупных сетевых АЗС зафиксировали очередные изменения стоимости топлива. Больше всего внимание водителей привлекает подорожание бензина А-95, тогда как цены на дизель и автогаз остаются в разных сетях на существенно разном уровне.

Цены на топливо в Днепре 11 мая

На автозаправочных станциях Днепра разница между премиальным и обычным топливом достигает более 15 гривен за литр. Самыми дорогими традиционно остаются брендированные бензины Mustang и премиальные виды дизеля.

На АЗС "Укрнафта" в Днепре по состоянию на 11 мая установили следующие цены:

бензин А-95 — 71,90 грн/л;

бензин А-92 — 66,90 грн/л;

дизельное топливо — 86,90 грн/л;

автогаз — 49,90 грн/л;

премиальный бензин А-95 — 74,90 грн/л.

По сравнению с другими сетями города, на этой АЗС наблюдается одна из самых высоких цен на дизельное топливо, тогда как автогаз остается на среднем уровне рынка.

На АЗС Parallel бензин А-95 продают по 72,99 грн за литр. Дизельное топливо здесь стоит 86,99 грн/л, а автогаз — 47,49 грн/л.

В этой сети цена на А-95 немного выше, чем на "Укрнафте", однако газ здесь дешевле более чем на две гривны. В то же время дизель практически сравнялся в стоимости с конкурентами.

На заправке WOG водителям предлагают сразу несколько видов топлива Mustang. Цены следующие:

дизель Mustang+ — 92,90 грн/л;

дизель Евро — 89,90 грн/л;

бензин А-95 Евро 5 — 77,90 грн/л;

бензин Mustang 95 — 80,90 грн/л;

бензин Mustang 100 — 87,90 грн/л;

автогаз — 49,90 грн/л .

Именно на этой АЗС зафиксировали самые высокие цены среди представленных сетей. Премиальный бензин Mustang 100 уже приближается к 88 гривен за литр, что существенно превышает среднюю стоимость обычного бензина в Днепре.

В целом в Днепре сохраняется тенденция к постепенному росту цен на бензин и дизельное топливо, тогда как автогаз пока демонстрирует относительную стабильность. Самым доступным среди основных видов топлива остается именно газ, а больше всего водители платят за премиальные бензины и брендированный дизель.

Средние цены на топливо на Днепропетровщине 11 мая

Новини.LIVE информировали, что топливо в Украине может подорожать еще на 4-5 гривен за литр. Эксперты топливного рынка связывают это с ситуацией на мировом нефтяном рынке и дисбалансом цен. В то же время они отмечают, что рост будет постепенным, а не резким.

Новини.LIVE также писали, что в апреле 2026 года премьер Юлия Свириденко заявила, что цены на топливо в Украине могли превысить 100 гривен за литр, однако правительству удалось сдержать подорожание. По ее словам, после топливного кризиса 2022 года власти сделали приоритетом стабильное обеспечение рынка без дефицита. Она также подчеркнула, что государство координирует работу с операторами АЗС.