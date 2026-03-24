Ціни на бензин в Україні: вартість дизельного пального зросла

Ціни на бензин у Києві 24 березня 2026 року.

Станом на 24 березня 2026 року ціни на пальне в Україні залишаються високими та нестабільними. Середня вартість бензину А-95 становить 72,04 грн за літр, дизель — 84,63 грн, а газ для авто — 45,73 грн. Фахівці пов’язують коливання цін із ситуацією на світових ринках та геополітичними факторами. Водії зазначають, що різниця між мережами АЗС може бути суттєвою, а ціни постійно змінюються.

Про це інформує Новини.LIVE у вівторок, 24 березня.

Ціни на бензин у Києві 24 березня

Станом на ранок 24 березня ціни на пальне в Києві на більшості великих АЗС були майже однаковими. Бензин здебільшого залишався стабільним, а дизель подекуди подорожчав. Водії відзначають, що різниця між мережами АЗС може бути відчутною, тож перед заправкою варто перевіряти актуальні цінники.

Вартість пального у Києві на АЗС OKKO 24 березня.

Ціни на пальне на популярних АЗС у Києві (24 березня 2026 року):

OKKO:

Бензин PULLS 100 — 84,99 грн/л;

Бензин PULLS 95 — 77,99 грн/л;

А-95 Євро — 74,99 грн/л;

Дизель — 89,99 грн/л;

PULLS ДП — 86,99 грн/л;

AdBlue — 47,99 грн/л.

WOG:

Бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

Бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

Бензин Євро 5 95 — 74,99 грн/л;

Дизель Mustang+ ДП — 89,99 грн/л;

Дизель Євро 5 — 86,99 грн/л;

Газ для авто — 46,98 грн/л.

SOCAR:

Бензин Nano100 — 84,99 грн/л;

Бензин Nano95 — 78,99 грн/л;

Звичайний 95-й — 74,99 грн/л;

Дизель Diesel Nano Extro — 89,99 грн/л;

Дизель Nano ДП — 86,99 грн/л;

Скраплений газ — 46,98 грн/л.

UPG:

Бензин upg 100 — 82,90 грн/л;

Бензин upg 95 — 76,90 грн/л;

А-95 — 73,90 грн/л;

Дизель Євро ДП — 86,90 грн/л.

Отже, ціни на бензин у столиці залишаються відносно стабільними, а дизель трохи подорожчав.

Середні ціни на пальне на Київщині 24 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Київщини 24 березня

Скриншот цін на бензин на АЗС 24 березня/Мінфін

Ціни на пальне у Львові на АЗС Ukrnafta 24 березня.

Ціни на бензин у Львові 24 березня

Станом на 24 березня 2026 року вартість пального на АЗС Львова продовжує зростати, особливо помітне подорожчання дизельного пального.

На АЗС Ukrnafta актуальні ціни наступні:

Бензин А-92 — 65,99 грн/л;

Бензин А-95 — 68,99 грн/л;

Бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

Дизельне паливо — 80,99 грн/л.

Таким чином, дизель залишається найдорожчим видом пального. Проте ціни на бензин також демонструють тенденцію до підвищення.

Середні ціни на пальне на Львівщині 24 березня

Скриншот цін на пальне/Мінфін

Ціни на АЗС Львівщини 24 березня

Скриншот цін на бензин на АЗС 24 березня/Мінфін

Ціни на бензин у Харкові 24 березня

Середні ціни на пальне у Харківській області та Харкові станом на 24 березня демонструють невелике зростання, особливо помітне для дизельного пального. Бензин показує стабільність або помірне підвищення, а автомобільний газ також трохи подорожчав. Загалом, тенденція на ринку пального залишається до обережного зростання.

Середні ціни на АЗС у Харкові 24 березня:

Бензин А-92 — 66,47 грн/л;

Бензин А-95 — 70,83 грн/л;

Бензин А-95 преміум — 75,09 грн/л;

Дизельне паливо — 83,62 грн/л;

Автомобільний газ — 45,56 грн/л.

Ціни на АЗС Харківщини 24 березня

Скриншот цін на пальне на АЗС Харківщини 24 березня/Мінфін

Нещодавно в Україні стартувала програма "Кешбек на пальне". З 20 березня водії можуть отримувати часткове відшкодування витрат на паливо. Це стосується лише АЗС, що беруть участь у програмі.

Раніше народна депутатка Ніна Южаніна попереджала про можливе стрімке зростання цін на пальне. За її прогнозами, ціна може сягнути 150 грн за літр. Це безпосередньо вплине на вартість більшості товарів і послуг.

Фінансовий аналітик Олексій Кущ застеріг, що ціни на бензин можуть піднятися до 100 грн за літр. Це може статися, якщо напруженість на Близькому Сході збережеться. За його словами, сьогоднішні ціни на заправках безпосередньо залежать від глобальної політичної ситуації.