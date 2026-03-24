Цены на бензин в Украине: стоимость дизельного топлива выросла

Цены на бензин в Киеве 24 марта 2026 года.

По состоянию на 24 марта 2026 года цены на топливо в Украине остаются высокими и нестабильными. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 72,04 грн за литр, дизель — 84,63 грн, а газ для авто — 45,73 грн. Специалисты связывают колебания цен с ситуацией на мировых рынках и геополитическими факторами. Водители отмечают, что разница между сетями АЗС может быть существенной, а цены постоянно меняются.

Цены на бензин в Киеве 24 марта

По состоянию на утро 24 марта цены на топливо в Киеве на большинстве крупных АЗС были почти одинаковыми. Бензин в основном оставался стабильным, а дизель кое-где подорожал. Водители отмечают, что разница между сетями АЗС может быть ощутимой, поэтому перед заправкой стоит проверять актуальные ценники.

Стоимость топлива в Киеве на АЗС OKKO 24 марта.

Цены на топливо на популярных АЗС в Киеве (24 марта 2026 года):

OKKO:

Бензин PULLS 100 — 84,99 грн/л;

Бензин PULLS 95 — 77,99 грн/л;

А-95 Евро — 74,99 грн/л;

Дизель — 89,99 грн/л;

PULLS ДТ — 86,99 грн/л;

AdBlue — 47,99 грн/л.

WOG:

Бензин Mustang 100 — 84,99 грн/л;

Бензин Mustang 95 — 77,99 грн/л;

Бензин Евро 5 95 — 74,99 грн/л;

Дизель Mustang+ ДТ — 89,99 грн/л;

Дизель Евро 5 — 86,99 грн/л;

Газ для авто — 46,98 грн/л.

SOCAR:

Бензин Nano100 — 84,99 грн/л;

Бензин Nano95 — 78,99 грн/л;

Обычный 95-й — 74,99 грн/л;

Дизель Diesel Nano Extro — 89,99 грн/л;

Дизель Nano ДП — 86,99 грн/л;

Сжиженный газ — 46,98 грн/л.

UPG:

Бензин upg 100 — 82,90 грн/л;

Бензин upg 95 — 76,90 грн/л;

А-95 — 73,90 грн/л;

Дизель Евро ДТ — 86,90 грн/л.

Итак, цены на бензин в столице остаются относительно стабильными, а дизель немного подорожал.

Средние цены на топливо в Киевской области 24 марта

Цены на АЗС Киевской области 24 марта

Цены на топливо во Львове на АЗС Ukrnafta 24 марта.

Цены на бензин во Львове 24 марта

По состоянию на 24 марта 2026 года стоимость топлива на АЗС Львова продолжает расти, особенно заметно подорожание дизельного топлива.

На АЗС Ukrnafta актуальные цены следующие:

Бензин А-92 — 65,99 грн/л;

Бензин А-95 — 68,99 грн/л;

Бензин 95 Energy — 71,99 грн/л;

Дизельное топливо — 80,99 грн/л.

Таким образом, дизель остается самым дорогим видом топлива. Однако цены на бензин также демонстрируют тенденцию к повышению.

Средние цены на топливо на Львовщине 24 марта

Цены на АЗС Львовщины 24 марта

Цены на бензин в Харькове 24 марта

Средние цены на топливо в Харьковской области и Харькове по состоянию на 24 марта демонстрируют небольшой рост, особенно заметен для дизельного топлива. Бензин показывает стабильность или умеренное повышение, а автомобильный газ также немного подорожал. В целом, тенденция на рынке топлива остается к осторожному росту.

Средние цены на АЗС в Харькове 24 марта:

Бензин А-92 — 66,47 грн/л;

Бензин А-95 — 70,83 грн/л;

Бензин А-95 премиум — 75,09 грн/л;

Дизельное топливо — 83,62 грн/л;

Автомобильный газ — 45,56 грн/л.

Цены на АЗС Харьковщины 24 марта

Недавно в Украине стартовала программа "Кэшбек на топливо". С 20 марта водители могут получать частичное возмещение расходов на топливо. Это касается только АЗС, участвующих в программе.

Ранее народный депутат Нина Южанина предупреждала о возможном стремительном росте цен на топливо. По ее прогнозам, цена может достичь 150 грн за литр. Это напрямую повлияет на стоимость большинства товаров и услуг.

Финансовый аналитик Алексей Кущ предостерег, что цены на бензин могут подняться до 100 грн за литр. Это может произойти, если напряженность на Ближнем Востоке сохранится. По его словам, сегодняшние цены на заправках напрямую зависят от глобальной политической ситуации.