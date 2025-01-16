100-річна угода з Британією — чому це руйнує плани Росії

Це руйнує сподівання РФ — Єрмак про 100-річну угоду з Британією
Сьогодні Україна уклала угоду з Великою Британією про 100-річне партнерство. Цей документ дуже важливий та показує, що мрії Росії про зникнення нашої держави ніколи не справдяться.
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в четвер, 16 січня.
Єрмак прокоментував угоду між Україною та Британією
За словами Єрмака, Росія мріє про те, що Україна зникне як держава, однак цього не станеться. 100-річна угода з Великою Британією — яскраве підтвердження цього.
"Це повністю руйнує будь-які висловлювання, які лунають з "мордора" щодо того, коли перестане існувати наша держава. Наші головні партнери не просто руйнують всі ці балачки. Вони підтверджують це своїми домовленостями й зобов'язаннями", — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, угода про 100-річне партнерство, яку підписала Україна та Велика Британія, передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах. Йдеться про розвиток військового співробітництва та партнерства в енергетиці й не тільки.
Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув у Київ. Його зустрів колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний.
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