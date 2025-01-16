100-річна угода з Британією — чому це руйнує плани Росії

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Сьогодні Україна уклала угоду з Великою Британією про 100-річне партнерство. Цей документ дуже важливий та показує, що мрії Росії про зникнення нашої держави ніколи не справдяться.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в четвер, 16 січня.

Читайте також:

Єрмак прокоментував угоду між Україною та Британією

За словами Єрмака, Росія мріє про те, що Україна зникне як держава, однак цього не станеться. 100-річна угода з Великою Британією — яскраве підтвердження цього.

"Це повністю руйнує будь-які висловлювання, які лунають з "мордора" щодо того, коли перестане існувати наша держава. Наші головні партнери не просто руйнують всі ці балачки. Вони підтверджують це своїми домовленостями й зобов'язаннями", — зазначив Єрмак.

Нагадаємо, угода про 100-річне партнерство, яку підписала Україна та Велика Британія, передбачає зміцнення співпраці в усіх сферах. Йдеться про розвиток військового співробітництва та партнерства в енергетиці й не тільки.

Сьогодні прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прибув у Київ. Його зустрів колишній Головнокомандувач ЗСУ, а нині посол України в Лондоні Валерій Залужний.