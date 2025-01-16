100-летнее соглашение с Британией — почему это разрушает планы России

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Сегодня Украина заключила соглашение с Великобританией о 100-летнем партнерстве. Этот документ очень важен и показывает, что мечты России об исчезновении нашего государства никогда не сбудутся.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в четверг, 16 января.

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По словам Ермака, Россия мечтает о том, что Украина исчезнет как государство, однако этого не произойдет. 100-летнее соглашение с Великобританией — яркое подтверждение этого.

"Это полностью разрушает любые высказывания, которые звучат из "мордора" относительно того, когда перестанет существовать наше государство. Наши главные партнеры не просто разрушают все эти разговоры. Они подтверждают это своими договоренностями и обязательствами", — отметил Ермак.

Напомним, соглашение о 100-летнем партнерстве, которое подписала Украина и Великобритания, предусматривает укрепление сотрудничества во всех сферах. Речь идет о развитии военного сотрудничества и партнерства в энергетике и не только.

Сегодня премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев. Его встретил бывший Главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный.