Державний секретар США Марко Рубіо. Фото: Reuters

США продовжують дипломатичні спроби домовитися з російським диктатором Путіним. Держсекретар США Марко Рубіо пояснив, чому Вашингтон не припиняє переговори з Росією. За його словами, війна перейшла в затяжну фазу, у якій жодна зі сторін не здобуває очевидної перемоги.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву Марко Рубіо у понеділок, 19 жовтня.

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Рубіо про продовження переговорів з РФ

Марко Рубіо запитали, які докази свідчать про готовність Путіна до мирних переговорів. Відповідаючи на це запитання, держсекретар наголосив, що дипломатичний процес передбачає продовження спроб досягти домовленостей.

"Це не кримінальна справа. Йдеться про дипломатію, а в дипломатії потрібно продовжувати спроби", — відповів Рубіо.

Він також зазначив, що війна затягнулася, а обидві сторони зазнають значних втрат. Водночас за словами держсекретаря США, жодна з них не здобуває очевидної перемоги.

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Рубіо підкреслив, що Сполучені Штати й надалі намагатимуться досягти результатів дипломатичним шляхом. Він наголосив, що Вашингтон продовжуватиме ці зусилля настільки, наскільки це буде можливо.

"Ми просто продовжуватимемо намагатися, наскільки це можливо", — наголосив держсекретар США.

Новини.LIVE інформували, що 18 жовтня 2026 року Президент України Володимир Зеленський обговорив із представниками Дональда Трампа результати переговорів у Флориді, російські обстріли та потреби України в посиленні ППО. Він наголосив на важливості підтримки США для наближення миру та захисту від російських атак. Україна готує подальші дипломатичні кроки й готова продовжувати конструктивну співпрацю з американськими партнерами.

Новини.LIVE писали, що 17 жовтня 2026 року Зеленський повідомив, що Україна домовляється про зустріч із представниками США. Президент також готовий долучитися до переговорів, оскільки американська делегація не змогла приїхати до Брюсселя. Україна підтримує продовження діалогу та прагне домовитися про припинення російських ударів по енергетичній інфраструктурі.