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Это не уголовное дело: Рубио объяснил переговоры с Путиным

Ua ru
19 октября 2026 13:52
Рубио объяснил, почему США продолжают переговоры с Путиным Reuters
Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

США продолжают дипломатические попытки договориться с российским диктатором Путиным. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон не прекращает переговоры с Россией. По его словам, война перешла в затяжную фазу, в которой ни одна из сторон не одерживает очевидной победы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Марко Рубио, сделанное в понедельник, 19 октября.

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Рубио о продолжении переговоров с РФ

Марко Рубио спросили, какие доказательства свидетельствуют о готовности Путина к мирным переговорам. Отвечая на этот вопрос, госсекретарь подчеркнул, что дипломатический процесс предполагает продолжение попыток достичь договоренностей.

"Это не уголовное дело. Речь идет о дипломатии, а в дипломатии нужно продолжать попытки", — ответил Рубио.

Он также отметил, что война затянулась, а обе стороны несут значительные потери. В то же время, по словам госсекретаря США, ни одна из них не одерживает очевидной победы.

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Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты и впредь будут пытаться добиться результатов дипломатическим путем. Он отметил, что Вашингтон будет продолжать эти усилия настолько, насколько это будет возможно.

"Мы просто будем продолжать пытаться, насколько это возможно", — подчеркнул госсекретарь США.

Новини.LIVE сообщали, что 18 октября 2026 года президент Украины Владимир Зеленский обсудил с представителями Дональда Трампа результаты переговоров во Флориде, российские обстрелы и потребности Украины в укреплении ПВО. Он подчеркнул важность поддержки США для приближения мира и защиты от российских атак. Украина готовит дальнейшие дипломатические шаги и готова продолжать конструктивное сотрудничество с американскими партнерами.

Новини.LIVE сообщали, что 17 октября 2026 года Зеленский заявил, что Украина договаривается о встрече с представителями США. Президент также готов присоединиться к переговорам, поскольку американская делегация не смогла приехать в Брюссель. Украина поддерживает продолжение диалога и стремится договориться о прекращении российских ударов по энергетической инфраструктуре.

США владимир путин переговоры Дональд Трамп война в Украине мирные переговоры Марко Рубио
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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