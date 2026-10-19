Государственный секретарь США Марко Рубио. Фото: Reuters

США продолжают дипломатические попытки договориться с российским диктатором Путиным. Госсекретарь США Марко Рубио объяснил, почему Вашингтон не прекращает переговоры с Россией. По его словам, война перешла в затяжную фазу, в которой ни одна из сторон не одерживает очевидной победы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Марко Рубио, сделанное в понедельник, 19 октября.

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Рубио о продолжении переговоров с РФ

Марко Рубио спросили, какие доказательства свидетельствуют о готовности Путина к мирным переговорам. Отвечая на этот вопрос, госсекретарь подчеркнул, что дипломатический процесс предполагает продолжение попыток достичь договоренностей.

"Это не уголовное дело. Речь идет о дипломатии, а в дипломатии нужно продолжать попытки", — ответил Рубио.

Он также отметил, что война затянулась, а обе стороны несут значительные потери. В то же время, по словам госсекретаря США, ни одна из них не одерживает очевидной победы.

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Рубио подчеркнул, что Соединенные Штаты и впредь будут пытаться добиться результатов дипломатическим путем. Он отметил, что Вашингтон будет продолжать эти усилия настолько, насколько это будет возможно.

"Мы просто будем продолжать пытаться, насколько это возможно", — подчеркнул госсекретарь США.

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