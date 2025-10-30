Відео
Головна Новини дня Це найвідоміше, що я зробив — Венс згадав сварку із Зеленським

Це найвідоміше, що я зробив — Венс згадав сварку із Зеленським

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 02:54
Оновлено: 02:57
Джей Ді Венс згадав про сварку із Зеленським — як він оцінив свою поведінку
Сварка Зеленського, Трампа та Венса у Білому домі. Фото: Reuters

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у своєму інтерв'ю для подкасту Pod Force One згадав свою сварку з Володимиром Зеленським під час першого візиту лідера України до Білого дому. Венс завий раз підкреслив, що ця сварка не була підставною.

Повне інтерв'ю Джей Ді Венс з українським автоматичним дубляжем опубліковано на каналі Pod Force One.

Читайте також:

Як Венс згадує сварку із Зеленським

Джей Ді Венс визначив зустріч із президентом України Володимиром Зеленським 28 лютого 2025 року в Овальному кабінеті як найвідомішу подію в його житті.

На запитання журналістки щодо того, чи був цей епізод спланований заздалегідь, пан Венс відповів негативно. Він згадав про відчуття незадоволення, яке він переживав під час цієї зустрічі, і визнав грубу поведінку як можливу причину цього.

"Якщо повернутися до того моменту, я почав засмучуватися через те, що мені видалася грубістю. І, якщо згадати, як це сталося… минув уже деякий час, тож я не пам'ятаю точні слова, але можна включити запис. Це, мабуть, найвідоміше, що я коли-небудь робив, або, можливо, колись зроблю", — сказав Венс.

Він також наголосив на зусиллях нинішньої адміністрації Трампа щодо встановлення конструктивного діалогу як з українською, так і з російською сторонами з метою припинення війни. Він висловив готовність до співпраці з усіма учасниками цього процесу.

Також в цьому інтерв'ю Венс заявив, що президент Дональд Трамп не може змусити Росію та Україну припинити війну. За його словами, він може лише "відчинити двері".

Крім цього раніше Джей Ді Венс заявив, що остаточного рішення щодо передачі ракет Tomahawk Україні ще немає. Дональд Трамп закликає заморозити фронт в Україні й поки що не погодився передавати далекобійні ракети ЗСУ. 

Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
