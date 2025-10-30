Джей Ди Вэнс вспомнил о ссоре с Зеленским — как он оценил свое поведение

Ссора Зеленского, Трампа и Вэнса в Белом доме. Фото: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в своем интервью для подкаста Pod Force One вспомнил свою ссору с Владимиром Зеленским во время первого визита лидера Украины в Белый дом. Вэнс завой раз подчеркнул, что эта ссора не была подставной.

Полное интервью Джей Ди Вэнс с украинским автоматическим дубляжом опубликовано на канале Pod Force One.

Как Вэнс вспоминает ссору с Зеленским

Джей Ди Вэнс определил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским 28 февраля 2025 года в Овальном кабинете как самое известное событие в его жизни.

На вопрос журналистки о том, был ли этот эпизод спланирован заранее, господин Вэнс ответил отрицательно. Он упомянул об ощущении неудовлетворенности, которое он испытывал во время этой встречи, и признал грубое поведение как возможную причину этого.

"Если вернуться к тому моменту, я начал расстраиваться из-за того, что мне показалась грубостью. И, если вспомнить, как это произошло... прошло уже некоторое время, так что я не помню точные слова, но можно включить запись. Это, пожалуй, самое известное, что я когда-либо делал, или, возможно, когда-то сделаю", — сказал Вэнс.

Он также отметил усилия нынешней администрации Трампа по установлению конструктивного диалога как с украинской, так и с российской сторонами с целью прекращения войны. Он выразил готовность к сотрудничеству со всеми участниками этого процесса.

Также в этом интервью Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп не может заставить Россию и Украину прекратить войну. По его словам, он может только "открыть дверь".

Кроме этого ранее Джей Ди Вэнс заявил, что окончательного решения о передаче ракет Tomahawk Украине еще нет. Дональд Трамп призывает заморозить фронт в Украине и пока не согласился передавать дальнобойные ракеты ВСУ.