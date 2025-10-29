Видео
Трамп не может заставить РФ и Украину прекратить войну, — Вэнс

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 18:39
обновлено: 18:57
Вэнс оценил возможности Трампа повлиять на войну РФ против Украины
Джей Ди Вэнс. Фото: кадр из видео

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс заявил, что президент Дональд Трамп не может заставить Россию и Украину прекратить войну. По его словам, он может только "открыть дверь".

Об этом Джей Ди Вэнс сказал в интервью Pod Force One в среду, 29 октября.

Война России против Украины

Журналистка спросила, какие возможные сроки окончания войны России против Украины. По его словам, сейчас для этого лучший момент, но трудно делать прогнозы.

"Считаю, что мы достигли точки уменьшения выгоды для обеих сторон. Территория, которую завоевывают россияне, настолько мала, а теряют они при этом много людей. Украинцы, то есть их электроэнергетическая инфраструктура и многие их... Они страдают от многих проблем. Конечно, и сами имеют много погибших на войне", — говорит Венс.

Вице-президент отметил, что США верят, что сейчас настал момент, когда в интересах и РФ, и Украины прекратить войну.

"Но президент может только "открыть двери", он не может заставить ни одну из сторон войти в них", — добавил он.

Напомним, Трамп заявил, что завершил уже восемь войн. Он считает, что боевые действия между Россией и Украиной также будут урегулированы.

Кроме того, американский лидер в очередной раз призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

США война Дональд Трамп Украина Россия Джей Ди Вэнс
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
