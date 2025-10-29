Венс оцінив можливості Трампа вплинути на війну РФ проти України

Джей Ді Венс. Фото: кадр з відео

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс заявив, що президент Дональд Трамп не може змусити Росію та Україну припинити війну. За його словами, він може лише "відчинити двері".

Про це Джей Ді Венс сказав в інтервʼю Pod Force One у середу, 29 жовтня.

Журналістка запитала, які можливі терміни закінчення війни Росії проти України. За його словами, наразі для цього найкращий момент, але важко робити прогнози.

"Вважаю, що ми досягли точки зменшення вигоди для обох сторін. Територія, яку завойовують росіяни, настільки мала, а втрачають вони при цьому багато людей. Українці, тобто їхня електроенергетична інфраструктура і багато їхніх... Вони страждають від багатьох проблем. Звісно, і самі мають багато загиблих на війні", — каже Венс.

Віцепрезидент зауважив, що США вірять, що наразі настав момент, коли в інтересах і РФ, і України припинити війну.

"Але президент може лише "відчинити двері", він не може змусити жодну зі сторін увійти в них", — додав він.

Нагадаємо, Трамп заявив, що завершив уже вісім воєн. Він вважає, що бойові дії між Росією та Україною також буде врегульовано.

Крім того, американський лідер вкотре закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну проти України.