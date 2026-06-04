Тримає 150 км фронту: рік Третього армійського корпусу у бою

Бійці Третього армійського корпусу. Фото: facebook.com/ab3.army

Третій армійський корпус став першим об'єднанням у Збройних Силах України, яке повноцінно розгорнулося на фронті після початку великої реформи. Понад 150 кілометрів оборонної лінії тримає це з'єднання зараз, і це найдовша ділянка фронту в усій армії. На Лимансько-Борівському напрямку бійці повністю зупинили просування ворога та змогли втримати складні ділянки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Третій армійський корпус.

Ударні дрони та ліквідація техніки ворога

Під командуванням бригадного генерала Андрія Білецького підрозділи ліквідували близько 35 тисяч окупантів. Також корпус став першим за рівнем технологічних змін через сотні тисяч успішних запусків безпілотників.

Окремо працює полк протиповітряної оборони "Аквіла", захищаючи небо від ударів.

Використання роботів на передовій

Наразі кожен другий наземний робот Збройних Сил України виконує завдання саме у складі цього підрозділу.

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Також впроваджуються роботизовані комплекси, які без ризику для солдатів перевезли тонни вантажів та вивезли сотні поранених. А завдяки власній медичній системі більшість поранених військових у корпусі швидко відновлюються.

Раніше Новини.LIVE писали, що за словами командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, через 6–7 місяців на фронті може настати переломний момент. Росія дедалі більше стикається з нестачею особового складу та не має успіхів на полі бою.

Також ми повідомляли, що з початку року українські захисники змогли повернути під свій контроль близько 400 квадратних кілометрів території. Це трапилось після того, як було виведено з ладу тисячі терміналів Starlink, які використовували росіяни.