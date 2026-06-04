Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Держит 150 км фронта: год Третьего армейского корпуса в бою

Держит 150 км фронта: год Третьего армейского корпуса в бою

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 13:51
Держит 150 км фронта: год Третьего армейского корпуса в бою
Бойцы Третьего армейского корпуса. Фото: facebook.com/ab3.army

Третий армейский корпус стал первым объединением в Вооруженных Силах Украины, которое полноценно развернулось на фронте после начала большой реформы. Более 150 километров оборонительной линии держит это соединение сейчас, и это самый длинный участок фронта во всей армии. На Лиманско-Боровском направлении бойцы полностью остановили продвижение врага и смогли удержать сложные участки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Третий армейский корпус.

Ударные дроны и ликвидация техники врага

Под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого подразделения ликвидировали около 35 тысяч оккупантов. Также корпус стал первым по уровню технологических изменений из-за сотен тысяч успешных запусков беспилотников.

Отдельно работает полк противовоздушной обороны "Аквила", защищая небо от ударов.

Использование роботов на передовой

Сейчас каждый второй наземный робот Вооруженных Сил Украины выполняет задачи именно в составе этого подразделения.

Читайте также:

Также внедряются роботизированные комплексы, которые без риска для солдат перевезли тонны грузов и вывезли сотни раненых. А благодаря собственной медицинской системе большинство раненых военных в корпусе быстро восстанавливаются.

Ранее Новини.LIVE писали, что по словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, через 6-7 месяцев на фронте может наступить переломный момент. Россия все больше сталкивается с нехваткой личного состава и не имеет успехов на поле боя.

Также мы сообщали, что с начала года украинские защитники смогли вернуть под свой контроль около 400 квадратных километров территории. Это случилось после того, как были выведены из строя тысячи терминалов Starlink, которые использовали россияне.

война в Украине Андрей Билецкий Третий армейский корпус
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации