Держит 150 км фронта: год Третьего армейского корпуса в бою

Бойцы Третьего армейского корпуса. Фото: facebook.com/ab3.army

Третий армейский корпус стал первым объединением в Вооруженных Силах Украины, которое полноценно развернулось на фронте после начала большой реформы. Более 150 километров оборонительной линии держит это соединение сейчас, и это самый длинный участок фронта во всей армии. На Лиманско-Боровском направлении бойцы полностью остановили продвижение врага и смогли удержать сложные участки.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Третий армейский корпус.

Ударные дроны и ликвидация техники врага

Под командованием бригадного генерала Андрея Билецкого подразделения ликвидировали около 35 тысяч оккупантов. Также корпус стал первым по уровню технологических изменений из-за сотен тысяч успешных запусков беспилотников.

Отдельно работает полк противовоздушной обороны "Аквила", защищая небо от ударов.

Использование роботов на передовой

Сейчас каждый второй наземный робот Вооруженных Сил Украины выполняет задачи именно в составе этого подразделения.

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Также внедряются роботизированные комплексы, которые без риска для солдат перевезли тонны грузов и вывезли сотни раненых. А благодаря собственной медицинской системе большинство раненых военных в корпусе быстро восстанавливаются.

Ранее Новини.LIVE писали, что по словам командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, через 6-7 месяцев на фронте может наступить переломный момент. Россия все больше сталкивается с нехваткой личного состава и не имеет успехов на поле боя.

Также мы сообщали, что с начала года украинские защитники смогли вернуть под свой контроль около 400 квадратных километров территории. Это случилось после того, как были выведены из строя тысячи терминалов Starlink, которые использовали россияне.