Кухарчук про перебіг війни: Вперше з 2023 року відчуваю стриманий оптимізм

Заступник командира Третього армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що вперше з 2023 року відчуває "стриманий оптимізм" щодо ситуації на фронті. За його словами, російські військові дедалі гостріше усвідомлюють перевагу України в повітрі, а втрати окупантів досягають критичного рівня.

Про це хорунжий Третього армійського корпусу написав після спілкування з російським військовополоненим, передає Новини.LIVE.

За словами Кухарчука, серед окупантів зростає розуміння того, що навіть мінімальні просування на фронті коштують Росії надзвичайно дорого.

"Є чітке усвідомлення ворогом нашої переваги в небі, при чому переваги стратегічної. Є свідоме розуміння того, що всі десятиметрові просування на землі мають космічну ціну і що стирання їх особового складу не має жодної логіки та не відповідає здоровому глузду. "Вы идёте работать, а мы идём пробовать" — загальний контекст приблизно такий", — зазначив військовий.

Окремо заступник командира Третього армійського корпусу звернув увагу на ситуацію в окупованому Криму. Він вважає, що проблеми з логістикою можуть мати серйозні наслідки для забезпечення півострова.

За словами Кухарчука, російські інформаційні ресурси демонструють дедалі більше занепокоєння через можливі наслідки обмеження логістичних маршрутів до Криму. Він зазначив, що дефіцит пального вже відчувається на півострові.

Водночас військовий наголосив, що безглузді втрати російської армії поступово впливають на моральний стан особового складу.

"Правда в тому, що їх безглузді втрати мають критичну межу. Не для військово-політичного керівництва, а для полоненого, який при поверненні на ту сторону мріє втратити кінцівку, щоб списатись", — підкреслив Кухарчук.

Військовий також прокоментував нещодавню заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що війна нібито наближається до завершення.

"Вперше з 2023 року я відчуваю стриманий оптимізм, а заява Путіна про те, що "дело идёт к завершению", цей оптимізм лише підсилює, вказуючи на безпорадність ворога і спробу взяти паузу, щоб адаптуватись", — зазначив він.

На думку Кухарчука, зараз для України головне — не дозволити противнику перегрупуватися та скористатися моментом стратегічного перелому.

"Зараз головне — не дати їм адаптуватись і правильно використати момент стратегічного перелому. Це можливо лише завдяки консолідації та єдності", — наголосив заступник командира Третього армійського корпусу.

