Головна Новини дня Може розтягнутися до 2028 року: експерт про мирний трек США щодо війни

Дата публікації: 23 травня 2026 18:55
Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: REUTERS

"Мирний трек США" щодо війни в Україні може розтягнутися до 2028 року. У Вашингтоні формується стратегічний "мирний план", яий може бути пов’язаний із політичними циклами. 

Про це заявив фінансовий аналітик Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі". 

Скільки може тривати "мирний трек" США

Кущ заявив, що переговорні та політичні процеси навколо завершення війни можуть мати довгостроковий характер і потенційно тривати до 2028 року. За його словами, у США нібито формується стратегічний "мирний трек", який може бути пов’язаний із політичними циклами та майбутніми президентськими виборами.

"Один із можливих сценаріїв — спроба адміністрації Трампа оформити завершення війни як політичний результат своєї каденції", — сказав експерт. 

Водночас він підкреслив, що процес ускладнюється відсутністю швидких геополітичних зрушень та невирішеністю ключових конфліктів у світі.

Читайте також:

Також аналітик додав, що нині немає передумов для швидкого завершення війни, а міжнародні процеси переходять у довгострокову фазу.

Як писали Новини.LIVE, 22 травня Марко Рубіо заявив, що США не ведуть переговори з Україною та РФ. Водночас він наголосив, що Штати готові повернутися до ролі посередника, якщо з'явиться реальна можливість для результативного діалогу.

Водночас у Кремлі анонсували візит Віткоффа та Кушнера до Росії. Разом з ними до Москви поїде Джаред Кушнер. Ймовірно, вони відвідають РФ найближчими тижнями.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
