Главная Новости дня Может растянуться до 2028 года: эксперт о мирном треке США по войне

Дата публикации 23 мая 2026 18:55
Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: REUTERS

"Мирный трек США" по войне в Украине может растянуться до 2028 года. В Вашингтоне формируется стратегический "мирный план", который может быть связан с политическими циклами.

Об этом заявил финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Світ на зламі".

Сколько может длиться "мирный трек" США

Кущ заявил, что переговорные и политические процессы вокруг завершения войны могут иметь долгосрочный характер и потенциально продолжаться до 2028 года. По его словам, в США якобы формируется стратегический "мирный трек", который может быть связан с политическими циклами и будущими президентскими выборами.

"Один из возможных сценариев — попытка администрации Трампа оформить завершение войны как политический результат своей каденции", — сказал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что процесс осложняется отсутствием быстрых геополитических сдвигов и нерешенностью ключевых конфликтов в мире.

Также аналитик добавил, что сейчас нет предпосылок для быстрого завершения войны, а международные процессы переходят в долгосрочную фазу.

Как писали Новини.LIVE, 22 мая Марко Рубио заявил, что США не ведут переговоры с Украиной и РФ. В то же время он подчеркнул, что Штаты готовы вернуться к роли посредника, если появится реальная возможность для результативного диалога.

В то же время в Кремле анонсировали визит Уиткоффа и Кушнера в Россию. Вместе с ними в Москву поедет Джаред Кушнер. Вероятно, они посетят РФ в ближайшие недели.

США переговоры война в Украине эфир Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
