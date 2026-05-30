Кухарчук о ходе войны: Впервые с 2023 года испытываю сдержанный оптимизм

Дмитрий Кухарчук. Фото: facebook.com/dmitro.kuharcuk

Заместитель командира Третьего армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что впервые с 2023 года испытывает "сдержанный оптимизм" относительно ситуации на фронте. По его словам, российские военные все острее осознают преимущество Украины в воздухе, а потери оккупантов достигают критического уровня.

Об этом хорунжий Третьего армейского корпуса написал после общения с российским военнопленным, передает Новини.LIVE.

Кухарчук высказался о ходе войны

По словам Кухарчука, среди оккупантов растет понимание того, что даже минимальные продвижения на фронте стоят России чрезвычайно дорого.

"Есть четкое осознание врагом нашего преимущества в небе, причем преимущества стратегического. Есть сознательное понимание того, что все десятиметровые продвижения на земле имеют космическую цену и стирание их личного состава не имеет никакой логики и не соответствует здравому смыслу. "Вы идете работать, а мы идем пробовать" — общий контекст примерно такой", — отметил военный.

Отдельно заместитель командира Третьего армейского корпуса обратил внимание на ситуацию в оккупированном Крыму. Он считает, что проблемы с логистикой могут иметь серьезные последствия для обеспечения полуострова.

Читайте также:

По словам Кухарчука, российские информационные ресурсы демонстрируют все большее беспокойство из-за возможных последствий ограничения логистических маршрутов в Крым. Он отметил, что дефицит топлива уже ощущается на полуострове.

В то же время военный отметил, что бессмысленные потери российской армии постепенно влияют на моральное состояние личного состава.

"Правда в том, что их бессмысленные потери имеют критическую черту. Не для военно-политического руководства, а для пленного, который при возвращении на ту сторону мечтает потерять конечность, чтобы списаться", — подчеркнул Кухарчук.

Военный также прокомментировал недавнее заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что война якобы приближается к завершению.

"Впервые с 2023 года я чувствую сдержанный оптимизм, а заявление Путина о том, что "дело идет к завершению", этот оптимизм только усиливает, указывая на беспомощность врага и попытку взять паузу, чтобы адаптироваться", — отметил он.

По мнению Кухарчука, сейчас для Украины главное — не позволить противнику перегруппироваться и воспользоваться моментом стратегического перелома.

"Сейчас главное — не дать им адаптироваться и правильно использовать момент стратегического перелома. Это возможно только благодаря консолидации и единству", — подчеркнул заместитель командира Третьего армейского корпуса.

Как сообщали Новини.LIVE, экс-канцлер Германии Ангела Меркель выразила надежду, что война в Украине завершится в течение ближайшего десятилетия.

В то же время финансовый аналитик Алексей Кущ предположил, что американские инициативы по урегулированию войны могут быть рассчитаны на длительный период. По его словам, так называемый "мирный трек США" потенциально может продлиться до 2028 года и быть связанным с внутриполитическими процессами в Вашингтоне.