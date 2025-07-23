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Три виробники дронів отримали державні контракти — деталі

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Дата публікації: 23 липня 2025 17:32
Дрони в Україні — три виробники отримали державні контракти
Денис Шмигаль та Михайло Федоров. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Три виробники дронів-перехоплювачів 22 липня отримали державні контракти. Крім того, Міноборони веде переговори з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких безпілотників і вже є перші домовленості.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль у Telegram 23 липня. 

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Шмигаль розповів, що Україна розвиває ринок своїх дронів-перехоплювачів. Так, 22 липня три виробники отримали державні контракти. За його словами, загалом маємо вже чотири контракти на понад 3 млрд грн і планується надалі масштабувати ці технології.

Міністр також поділився, що разом з Першим віцепремʼєр-міністром Михайлом Федоровим вони зустрілися з Brave1, командою Мінцифри, виробниками дронів та найбільшими волонтерськими фондами України. Перш за все зосередилися на забезпеченні безпілотниками українських військових на передовій.

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Зустріч Шмигаля та Федорова з представниками Brave1. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Велику увагу приділили дронам-перехоплювачам, які здатні протидіяти російським "шахедам". Президент поставив завдання розвивати цей напрям. І маємо вже чотири держконтракти з виробниками. Цього тижня також говорили з великими державними банками про кредитування виробників під держгарантії", — сказав очільник Міноборони.

Денис Шмигаль також наголосив, що Міноборони веде переговори з партнерами про залучення фінансування на закупівлю таких перехоплювачів. Наразі вже досягнуто перших домовленостей. 

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський поставив завдання Міноборони щодо дронів-перехоплювачів. Вже цього тижня мають бути законтрактовані всі доступні безпілотники. 

Водночас Михайло Федорово пояснив, як працюють дрони-перехоплювачі

 

Денис Шмигаль Україна дрони контракт виробництво зброї
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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