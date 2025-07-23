Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Три производителя дронов получили государственные контракты

Три производителя дронов получили государственные контракты

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 17:32
Дроны в Украине — три производителя получили государственные контракты
Денис Шмыгаль и Михаил Федоров. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Три производителя дронов-перехватчиков 22 июля получили государственные контракты. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких беспилотников, и уже есть первые договоренности.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram 23 июля.

Реклама
Читайте также:

Производство дронов-перехватчиков в Украине

Шмыгаль рассказал, что Украина развивает рынок своих дронов-перехватчиков. Так, 22 июля три производителя получили государственные контракты. По его словам, в целом имеем уже четыре контракта на более 3 млрд грн и планируется в дальнейшем масштабировать эти технологии.

Министр также поделился, что вместе с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым они встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины. Прежде всего сосредоточились на обеспечении беспилотниками украинских военных на передовой.

null
Встреча Шмыгаля и Федорова с представителями Brave1. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Большое внимание уделили дронам-перехватчикам, которые способны противодействовать российским "шахедам". Президент поставил задачу развивать это направление. И имеем уже четыре госконтракта с производителями. На этой неделе также говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии", — сказал глава Минобороны.

Денис Шмыгаль также отметил, что Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Сейчас уже достигнуты первые договоренности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поставил задачу Минобороны относительно дронов-перехватчиков. Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные беспилотники.

В то же время Михаил Федорово объяснил, как работают дроны-перехватчики.

 

Денис Шмыгаль Украина дроны контракт производство оружия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации