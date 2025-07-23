Дроны в Украине — три производителя получили государственные контракты

Три производителя дронов получили государственные контракты
Три производителя дронов-перехватчиков 22 июля получили государственные контракты. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких беспилотников, и уже есть первые договоренности.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram 23 июля.
Производство дронов-перехватчиков в Украине
Шмыгаль рассказал, что Украина развивает рынок своих дронов-перехватчиков. Так, 22 июля три производителя получили государственные контракты. По его словам, в целом имеем уже четыре контракта на более 3 млрд грн и планируется в дальнейшем масштабировать эти технологии.
Министр также поделился, что вместе с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым они встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины. Прежде всего сосредоточились на обеспечении беспилотниками украинских военных на передовой.
"Большое внимание уделили дронам-перехватчикам, которые способны противодействовать российским "шахедам". Президент поставил задачу развивать это направление. И имеем уже четыре госконтракта с производителями. На этой неделе также говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии", — сказал глава Минобороны.
Денис Шмыгаль также отметил, что Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Сейчас уже достигнуты первые договоренности.
Напомним, ранее Владимир Зеленский поставил задачу Минобороны относительно дронов-перехватчиков. Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные беспилотники.
В то же время Михаил Федорово объяснил, как работают дроны-перехватчики.
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