Дроны в Украине — три производителя получили государственные контракты

Денис Шмыгаль и Михаил Федоров. Фото: t.me/Denys_Smyhal

Три производителя дронов-перехватчиков 22 июля получили государственные контракты. Кроме того, Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких беспилотников, и уже есть первые договоренности.

Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Telegram 23 июля.

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Шмыгаль рассказал, что Украина развивает рынок своих дронов-перехватчиков. Так, 22 июля три производителя получили государственные контракты. По его словам, в целом имеем уже четыре контракта на более 3 млрд грн и планируется в дальнейшем масштабировать эти технологии.

Министр также поделился, что вместе с первым вице-премьер-министром Михаилом Федоровым они встретились с Brave1, командой Минцифры, производителями дронов и крупнейшими волонтерскими фондами Украины. Прежде всего сосредоточились на обеспечении беспилотниками украинских военных на передовой.

Встреча Шмыгаля и Федорова с представителями Brave1. Фото: t.me/Denys_Smyhal

"Большое внимание уделили дронам-перехватчикам, которые способны противодействовать российским "шахедам". Президент поставил задачу развивать это направление. И имеем уже четыре госконтракта с производителями. На этой неделе также говорили с крупными государственными банками о кредитовании производителей под госгарантии", — сказал глава Минобороны.

Денис Шмыгаль также отметил, что Минобороны ведет переговоры с партнерами о привлечении финансирования на закупку таких перехватчиков. Сейчас уже достигнуты первые договоренности.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поставил задачу Минобороны относительно дронов-перехватчиков. Уже на этой неделе должны быть законтрактованы все доступные беспилотники.

В то же время Михаил Федорово объяснил, как работают дроны-перехватчики.