Перехожі на вулиці. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 16 листопада, магнітосфера Землі перебуватиме у спокійному стані, тож магнітних бур не буде. Попри кілька зафіксованих спалахів на Сонці, жоден із них не мав достатньої сили, щоб сколихнути геомагнітний фон. Водночас вже наступного дня у вівторок, 17 листопада, можливі магнітні бурі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі в Україні 16 листопада

Понеділок не принесе неприємних сюрпризів для метеозалежних людей. Згідно з даними спостережень, 16 листопада магнітних бур на нашій планеті не передбачається. Стан геомагнітного поля коливатиметься в безпечних межах — від абсолютно тихого до нестабільного рівня. Такі показники є нормальними та не викликають жодних збурень у магнітосфері.

Протягом минулої доби астрономи фіксували переважно низький рівень активності нашого світила. За ці 24 години на Сонці відбулися лише три спалахи, які вчені класифікували як клас С. Подібні явища вважаються надто слабкими, тому вони практично ніяк не позначаються на земних процесах і проходять непомітно для людей.

Прогноз магнітних бур на місяць. Фото: Метеопрог

Очікується, що загальна сонячна активність протягом усього понеділка і надалі залишатиметься на низькому рівні. Водночас науковці попереджають про збереження певної ймовірності виникнення потужнішого спалаху М-класу. Також, ймовірно, 17 листопада може виникнути магнітна буря рівня G1, яка протримається дві доби.

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Новини.LIVE повідомляли, що синоптики у листопаді 2026 року потужних і затяжних магнітних бур не очікують. Але через мінливу сонячну активність метеозалежним усе ж радять стежити за оновленнями.

Сама ж погода на старті тижня буде контрастною. В понеділок, 16 листопада, на сході та північному сході вночі вдарять морози до -6 °С. Лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями накрапатиме дощ, а в Карпатах буде сильний вітер до 20 м/с.

Загалом увесь тиждень погода в Україні обіцяє бути мінливою. Після сухих і прохолодних днів до України прийде потепління з опадами, а найтепліше буде ближче до середини тижня, хоча температура в регіонах помітно різнитиметься.