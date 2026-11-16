Прохожие на улице. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 16 ноября, магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, поэтому магнитных бурь не будет. Несмотря на несколько зафиксированных вспышек на Солнце, ни одна из них не обладала достаточной силой, чтобы повлиять на геомагнитный фон. В то же время уже на следующий день, во вторник, 17 ноября, возможны магнитные бури.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури в Украине 16 ноября

Понедельник не принесет неприятных сюрпризов для метеозависимых людей. Согласно данным наблюдений, 16 ноября магнитных бурь на нашей планете не предвидится. Состояние геомагнитного поля будет колебаться в безопасных пределах — от абсолютно спокойного до нестабильного уровня. Такие показатели являются нормальными и не вызывают никаких возмущений в магнитосфере.

За прошедшие сутки астрономы фиксировали преимущественно низкий уровень активности нашего светила. За эти 24 часа на Солнце произошло всего три вспышки, которые ученые классифицировали как класс С. Подобные явления считаются слишком слабыми, поэтому они практически никак не сказываются на земных процессах и проходят незаметно для людей.

Прогноз магнитных бурь на месяц. Фото: Метеопрог

Ожидается, что общая солнечная активность в течение всего понедельника и в дальнейшем будет оставаться на низком уровне. В то же время ученые предупреждают о сохранении определенной вероятности возникновения более мощной вспышки М-класса. Также, вероятно, 17 ноября может возникнуть магнитная буря уровня G1, которая продлится двое суток.

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Новини.LIVE сообщали, что синоптики в ноябре 2026 года не ожидают мощных и затяжных магнитных бурь. Но из-за изменчивой солнечной активности метеозависимым всё же советуют следить за обновлениями.

Сама же погода в начале недели будет контрастной. В понедельник, 16 ноября, на востоке и северо-востоке ночью начнутся морозы до -6 °С. Только в Закарпатье и Прикарпатье местами будет моросить дождь, а в Карпатах будет сильный ветер до 20 м/с.

В целом всю неделю погода в Украине обещает быть переменчивой. После сухих и прохладных дней в Украину придет потепление с осадками, а теплее всего будет ближе к середине недели, хотя температура в регионах будет заметно различаться.